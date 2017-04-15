Vatandaşları tehdit eden 2 kişi tutuklandı

Okmeydanı'nda bir kahvehanedeki vatandaşları, halk oylaması için çalışma yapıldığı gerekçesiyle tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C üyesi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Vatandaşları tehdit eden 2 kişi tutuklandı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 12:13

Okmeydanı'nda bir kahvehanedeki vatandaşları, halk oylaması için çalışma yapıldığı gerekçesiyle tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C üyesi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Okmeydanı Mektep Sokak üzerindeki bir kahvehanede halk oylaması çalışması yapan vatandaşları maskeli ve silahlı olarak tehdit ettikleri ve terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Muhabir: Halil Demir

Kaynak: AA

 
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