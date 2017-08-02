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Vatandaşları canından bezdiren gaspçılar tutuklandı

İzmir’de, 3 ayrı kapkaç olayına karışan ve vatandaşların cep telefonlarını, çantalarını ve paralarını gasp eden 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:59
Vatandaşları canından bezdiren gaspçılar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olaylar Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde meydana geldi. Farklı tarihlerde polise başvuran vatandaşlar, para, cep telefonu ve çantalarının çalındığını beyan etti. Ekipler, bunun üzerine geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan teknik çalışmalar neticesinde, kapkaç olaylarını gerçekleştirenlerin kişilerin M.I. (32) ve C.İ. (21) oldukları tespit edildi.

İki kişinin yerini tespit eden ekipler, şahısları yapılan operasyonla yakaladı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.I. ve C.İ., iki ayrı kapkaç, hırsızlık ve yağma suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:59
  1. İzmir
  2. Karabağlar
  3. Karabağ
  4. Gaziemir
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