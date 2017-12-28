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Vatandaşlardan ihbar yağdı! Eve girdiklerinde gözlerine inanamadılar

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tek başına yaşayan 75 yaşındaki şeker hastası adamın oturduğu daireden kötü kokular yayıldı.

28 Aralık 2017 Perşembe 06:57
Vatandaşlardan ihbar yağdı! Eve girdiklerinde gözlerine inanamadılar

Olay, saat 23.00 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi 1293 Sokak’taki iki katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşpınar Mahallesi 1293 Sokak’taki apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular gelmeye başlaması üzerine, şüphelenen alt komşusu durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, bir adamın yatak odasında yerde uzandığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolün ardından adamın henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra olay yeri polis inceleme ekipleri, yaptığı incelemede, cesedin şeker hastası olan 75 yaşındaki Mustafa Kıy’a ait olduğunu, 15 gün öncesinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Kıy’ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

75 yaşındaki adamın cesedinin çıkarıldığı sırada, çevrede bulunan vatandaşların kokudan dayanmayarak, ağız ve burunlarını kapattığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 06:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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