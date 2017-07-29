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Vatandaşlardan dolu yağışına ilginç önlem

Bilecik’te vatandaşlar otomobillerinindoludan zarar görmemesi için ilginç bir yöntem geliştirerek, araçlarının üzerini battaniye ile örttü.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:42
Vatandaşlardan dolu yağışına ilginç önlem

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur daha sonra doluya dönüşmüş, yumurta büyüklüğünde yağan dolu araçların camlarını kırmıştı. Bilecik’te bazı vatandaşlar dolu yağabilir endişesi nedeniyle kapalı park alanı dışında bekleyen otomobillerini battaniye ile korumak istedi. Vatandaşlar araçların üzeri battaniye gibi evden getirdikleri malzemeleri örtüp iple bağlayarak önlem almaya çalıştı. Böylece olası bir dolu yağışında otomobillerinin hasar görmesini engellemiş oldu. Vatandaşlar araçlarını doludan korumak için kendi fikrince bir dizi önlem almasına rağmen dolunun yağmadığı, sadece kısa süreli sağanak yağışın yağdığı görüldü.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:42
  1. İstanbul
  2. Bilecik
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