Vatandaşlardan büyük tepki: #CHPtamamenelegeçirildi
Vatandaşlardan parti meclisi üyeliğine seçilen isimlerin İslam düşmanlığı ve Türkiye aleyhtarı olması nedeniyle CHP'ye tepki geldi.05 Şubat 2018 Pazartesi 21:16
YENİAKİT.COM.TR - Sosyal medya platformu Twitter'da tepki gösteren vatandaşlar, terör örgütü yandaşı ve İslam düşmanı olan isimlerin parti meclisi üyeliğine girmesine "işte CHP'nin özeti" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların tepkisi Twitter Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu.
İşte o paylaşılan görseller ve tepkilerden bazıları:
YORUM YAZ