Vatandaşlardan büyük tepki: #CHPtamamenelegeçirildi

YENİAKİT.COM.TR - Sosyal medya platformu Twitter'da tepki gösteren vatandaşlar, terör örgütü yandaşı ve İslam düşmanı olan isimlerin parti meclisi üyeliğine girmesine "işte CHP'nin özeti" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların tepkisi Twitter Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu.

İşte o paylaşılan görseller ve tepkilerden bazıları: