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Vatandaşlardan büyük tepki: #CHPtamamenelegeçirildi

Vatandaşlardan parti meclisi üyeliğine seçilen isimlerin İslam düşmanlığı ve Türkiye aleyhtarı olması nedeniyle CHP'ye tepki geldi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 21:16
Vatandaşlardan büyük tepki: #CHPtamamenelegeçirildi

YENİAKİT.COM.TR - Sosyal medya platformu Twitter'da tepki gösteren vatandaşlar, terör örgütü yandaşı ve İslam düşmanı olan isimlerin parti meclisi üyeliğine girmesine "işte CHP'nin özeti" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların tepkisi Twitter Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu.

İşte o paylaşılan görseller ve tepkilerden bazıları:

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 21:16
  1. chp

YORUM YAZ

  • İkraİkra2 sa önce
    15 temmuzdan once iki partiye darbe yapildi..biri kasetle gitti..digeri bahceliydi beceremediller..eger gerceklesseydi koalisyon kesindi..amac ak partiyi dusurmekti..su an baska hayaller pesindeler..bunlariparti meclisine almalarinin sebebi hdp oylarina goz dikmeleri,marksist pkk yanlilarina sirin gorukmektir..millet yutmaz..kemalistler icin chp bitmistir..
  • abdoabdo2 sa önce
    chp 15 yıldan beri tam manasıyla bitmiştir. eskidende bitikti. şimdiki hali chpkk dır. abd ye natoya ab ye hayırsız olsun kahrolsun pkk
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Bu Şerefsiz Ve Hainlerin Hepsi Tutuklanıp, Hesap Sorulmalıdır. Ayrıca, Türkiye, Düşmanlarının Birleştiği Bu Sözde Parti CHP Kapatılmalıdır. Hiç Şüphesiz.
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