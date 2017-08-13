Vatandaşlardan BİM'e açık çağrı!
Türkiye genelinde ve dünyada yaklaşık 5 binin üzerinde mağazası bulunan BİM'e, duyarlı vatandaşlar tarafından uyarı geldi.13 Ağustos 2017 Pazar 00:20
MURAT ARABACI / YENİAKİT.COM.TR - Türkiye genelinde ve dünyada yaklaşık 5 binin üzerinde mağazası bulunan BİM'e, duyarlı vatandaşlar tarafından siyonist, bebek katili İsrail'in mallarını(özellikle Coco Cola) satmaması konusunda çok açık bir çağrı geldi. Bu çağrıyı sosyal medya üzerinden de gündeme getiren vatandaşlar, zulme ortak olmama adına bir kampanya başlattı. İşte o anlamlı kampanya...
Daha fazla yorum göster (1/10)
Mehmet12 dk önce Yahu sizin coca colayla ne alıp veremediğiniz var. Benim cumhurbaşkanım fabrikasını açıyorsa alırımda içerimde. Cumhurbaşkanıma güveniyorum fabrikasını açıyorsa yanlış bi girma değildir cocacola. Esra12 dk önce Sizin bim e ugramadiginiz belli :) arastirip yorum yapsaydiniz bos laf etmis olmazdiniz ;) Emre Çulha16 dk önce Kendi tohumumuzu kendimiz üretsek asıl darbe o olur..Coca cola falan boş işler bunlar ömer19 dk önce Satılan bir tek Coca kolamı beyler sımbat marka kuruyemıslerın menseılerı ABD.. çoğu ürünü bu şekilde Coca colaya takılıp kalmayın en büyük ticareti bunlar yapıyorlar.... Antalyalı21 dk önce Çok yerinde bir düşünce. Ama Türkiye'de boykotu kimse umursamuyor. Ve birgün Filistinlilerin durumuna düşersek bilinki bu bizim suçumuzdur. Osman yacel23 dk önce Son çağrımız,yoksa tüm alışverişlerimizi askıya alacağız.Biz sizi bunun için tercih etmiyoruz. Elif28 dk önce kesinlikle katılıyorumsatmamalı Hasanbaran32 dk önce Ülker in ortak olduğu BIM mi , hah EGE33 dk önce Bim de zaten markalı mal yokki neyi boykot etsin,laf olsun, yine ben bir şey yapmıyım başkaları yapar mantığı.... yakup ışık42 dk önce Aynen bizler müslüman ve ümmet olarak bu uygulamayı doğru ve yerinde buluyoruz ve dektekliyoruz