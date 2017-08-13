Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vatandaşlardan BİM'e açık çağrı!

Türkiye genelinde ve dünyada yaklaşık 5 binin üzerinde mağazası bulunan BİM'e, duyarlı vatandaşlar tarafından uyarı geldi.

13 Ağustos 2017 Pazar 00:20
Vatandaşlardan BİM'e açık çağrı!

MURAT ARABACI / YENİAKİT.COM.TR - Türkiye genelinde ve dünyada yaklaşık 5 binin üzerinde mağazası bulunan BİM'e, duyarlı vatandaşlar tarafından siyonist, bebek katili İsrail'in mallarını(özellikle Coco Cola) satmaması konusunda çok açık bir çağrı geldi. Bu çağrıyı sosyal medya üzerinden de gündeme getiren vatandaşlar, zulme ortak olmama adına bir kampanya başlattı. İşte o anlamlı kampanya...

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 00:20
  1. Vatandaşlardan BİM'e açık çağrı
  2. BİM
  3. sosyal medya
  4. siyonist malları
  5. israil malları
  • MehmetMehmet12 dk önce
    Yahu sizin coca colayla ne alıp veremediğiniz var. Benim cumhurbaşkanım fabrikasını açıyorsa alırımda içerimde. Cumhurbaşkanıma güveniyorum fabrikasını açıyorsa yanlış bi girma değildir cocacola.
  • EsraEsra12 dk önce
    Sizin bim e ugramadiginiz belli :) arastirip yorum yapsaydiniz bos laf etmis olmazdiniz ;)
  • Emre ÇulhaEmre Çulha16 dk önce
    Kendi tohumumuzu kendimiz üretsek asıl darbe o olur..Coca cola falan boş işler bunlar
  • ömerömer19 dk önce
    Satılan bir tek Coca kolamı beyler sımbat marka kuruyemıslerın menseılerı ABD.. çoğu ürünü bu şekilde Coca colaya takılıp kalmayın en büyük ticareti bunlar yapıyorlar....
  • AntalyalıAntalyalı21 dk önce
    Çok yerinde bir düşünce. Ama Türkiye'de boykotu kimse umursamuyor. Ve birgün Filistinlilerin durumuna düşersek bilinki bu bizim suçumuzdur.
  • Osman yacelOsman yacel23 dk önce
    Son çağrımız,yoksa tüm alışverişlerimizi askıya alacağız.Biz sizi bunun için tercih etmiyoruz.
  • ElifElif28 dk önce
    kesinlikle katılıyorumsatmamalı
  • HasanbaranHasanbaran32 dk önce
    Ülker in ortak olduğu BIM mi , hah
  • EGEEGE33 dk önce
    Bim de zaten markalı mal yokki neyi boykot etsin,laf olsun, yine ben bir şey yapmıyım başkaları yapar mantığı....
  • yakup ışıkyakup ışık42 dk önce
    Aynen bizler müslüman ve ümmet olarak bu uygulamayı doğru ve yerinde buluyoruz ve dektekliyoruz
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vatandaşlardan BİM'e açık çağrı!
  1. Vatandaşlardan BİM'e açık çağrı!
  2. Pakistan'da bombalı saldırı!
  3. İçişleri Bakanlığı’ndan flaş..
  4. Bakan Berat Albayrak sert çıktı:..
  5. Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’..
  6. Anadolu Grubu’ndan 10 yılda 1.35..
  7. AK Parti’de temayül maratonu başladı
  8. Milletvekili Depboylu’nun annesi son..
  9. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
  10. İzmitliler Makedonya’ya gitti
  11. Doktor kazada hayatını kaybetti
  12. Biga’da kaza: 1 yaralı
  13. Sakarya’da motosiklet, tırın altında..
  14. Anadolu Üniversitesinden TÜBİTAK’a bir..
  15. Fabrika bekçisine çarpan motosiklet..
  16. Bozüyük’te binlerce alabalık telef oldu
  17. Vali Zorluoğlu İŞGEM’i ziyaret etti
  18. Nepal’de selden 18 kişi öldü
  19. El freni boşalan otomobil duvardan..
  20. Zeybekci: 2017'nin ilk çeyreğinde..
ABD şokta! OHAL ilan edildi...
ABD şokta! OHAL ilan edildi...
Rusya savaşa hazır! Tüm birlikler doğuya...
Rusya savaşa hazır! Tüm birlikler doğuya...
Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...
Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...
Orduya 3.5 milyon gönüllü başvurdu!
Orduya 3.5 milyon gönüllü başvurdu!