Vatandaşlardan BİM'e açık çağrı!

MURAT ARABACI / YENİAKİT.COM.TR - Türkiye genelinde ve dünyada yaklaşık 5 binin üzerinde mağazası bulunan BİM'e, duyarlı vatandaşlar tarafından siyonist, bebek katili İsrail'in mallarını(özellikle Coco Cola) satmaması konusunda çok açık bir çağrı geldi. Bu çağrıyı sosyal medya üzerinden de gündeme getiren vatandaşlar, zulme ortak olmama adına bir kampanya başlattı. İşte o anlamlı kampanya...