Devletten dar gelirli aileye ucuz kiralık ev

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), yeni yönetimi yol haritasını belirledi. Gayrimenkul sektörü adına pek çok alanda çalışacağının sinyallerini veren GYODER, dar ve orta gelirliyi de unutmadı. Başkan Dr. Feyzullah Yetgin, "Orta ve dar gelir gruplarına konut üretimini kolaylaştıracak yeni sermaye piyasası araçlarının üretilmesi gerekiyor. Daha ucuz konut üretimi için arsa maliyetlerinin düşürülmesi konusunda kamu kurumlarıyla işbirliği içinde düzenlemeler yapılmasını gündeme getireceğiz" diye konuştu.

TOKİ YA DA İLLER BANKASI

GYODER'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören de Kalkınma Bakanlığı'nın, devletin portföyünde yer alacak konutları dar gelirli vatandaşa düşük fiyatla kiralayacağı bir proje üzerinde çalıştığını söyledi.

Projenin TOKİ, İller Bankası gibi bir devlet kurumu tarafından hayata geçirilmesi bekleniyor. TOKİ modelinde toplu konutların genellikle merkezin dışında kaldığını dikkat çeken Öngören, "Lüks konut projelerinde belli sayıda katların bu projeye ayrılması düşünülüyor. Konut üreticilerinin projelerinin içindeki konutların da dar gelirlilere kiralanması olabilir. Üzerinde çalışılıyor" diye konuştu.

İFM İÇİN TEŞVİK ŞART

Yeni dönemde özellikle İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin hukuki ve vergisel altyapısının düzenlenmesiyle ilgili konuların takipçisi olacaklarına dikkat çeken Yetgin, İFM'nin finansal anlamda cazibesinin artırılması için teşvik edici düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

DÖNÜŞÜME MUHTAR DA DAHİL OLDU

Çevre ve Şehircilik Şûrası'nın çalışmalarına katılan ve kentsel dönüşümde yeni modellerin konuşulduğunu söyleyen Gürsel Öngören, "Mahalle bazında dönüşüme sıcak bakılacak. Dönüşümde muhtarlar rol alabilecek. Bir de yatay yapılaşma için kat karşılığı anlaşmaya sıcak bakılmıyor. Yani işin finansmanı emsal artışı ile karşılanmayacak, vatandaş para ile müteahhitlik hizmeti alacak" ifadelerini kullandı.

GAYRİMENKUL 4.0 DÖNEMİ BAŞLIYOR

Feyzullah Yetgin, gayrimenkul sektörünün dünyada yeni trendleri takip edebilmesi için Sanayi 4.0 devrimi gibi 'Gayrimenkul 4.0' versiyonuna odaklanacaklarını dile getirdi. Öncü olmayı amaçladıklarını belirten Yetgin, "Dijitalleşme, yaşlanan dünya nüfusu, genç nüfusun farklı beklentileri başta olmak üzere yeni bir trendler dalgası var. Bunu yakalamak için kapsamlı bir harekete ihtiyaç duyuluyor. Gayrimenkul 4.0'da trendlere uyum sağlamayı sağlar. Türkiye, Sanayi 4.0'a geç kaldı ancak Gayrimenkul 4.0 dönemini birlikte başlatıyoruz" dedi.