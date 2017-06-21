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Vatandaşlara müjde! Bayram şekerine zam yok

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaş bayram şekeri alışverişi için Mısır Çarşısı'nı doldurdu. Çarşı esnafları bu sene fiyatların zamlanmadığını aksine indirildiğini belirtiyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:37
Vatandaşlara müjde! Bayram şekerine zam yok

Yaklaşan Ramazan Bayramı, tarihi Mısır Çarşısı'nı hareketlendirdi. Çarşı, bayram için ikramlık alışverişine çıkan vatandaşlarla doldu taştı. Bayram şekerleri, lokumlar ve çikolatalar tezgahlardan önce poşetlere oradan da misafirlere ikram edilmek üzere kaselerde yerini alacak. Çarşıda bayram şekerleri 9 liradan, lokumlar 7 liradan, çikolatalar ise 15 liradan alıcılarını bekliyor.

"BAYRAM COŞKUSU VAR"

Başlayan alışveriş telaşı esnafında yüzünü güldürdü. Çarşı esnafı bu hafta sonuna kadar yoğunluk giderek artacağını bekliyor. Çarşı esnafı alışverişlerin iyi gittiğini belirterek "Bayram heyecanı var, bir coşku var. Vatandaşlar şeker, lokum gibi ikramlıklarda hediye paketi yaptırmaya başladı. Bir ay boyunca bekledik böyle son bir hafta kendini gösterdi. Lokumda indirim de yaptık 10 liraydı 7 lira yaptık. Zam yok indirim var" dedi.

Bir diğer esnaf ise fiyatlar hiç değişmedi. Geçen yılla aynı. Hatta çoğu üründe düştü. Gayet uygun fiyatlar gerçekten diye konuştu.

VATANDAŞA MERDİVEN ALTI ŞEKER UYARISI

Çarşı esnafı vatandaşı merdiven altı üretilen şekerlere karşı uyararak "Alışveriş yaptıkları belli yerden alsınlar. Ürünün tazeliği önemli, kalitesi önemli bunlara dikkat etmek lazım" dedi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:37
  1. Ramazan Bayramı
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