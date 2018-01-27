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Vatandaşlar Türk bayrağıyla Mehmetçiği selamladı

Terör örgütü PYD/PKK'nın baskılarından bıkan vatandaşlar, bölgedeki teröristleri temizleyerek gelen Mehmetçiği Türk bayraklarıyla karşıladı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:02
Vatandaşlar Türk bayrağıyla Mehmetçiği selamladı

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşa kendi menfaatleri doğrultusunda yön veren Amerika, mazlumların gözyaşlarına aldırmadan bölgedeki tüm teröristlerle kol kola girdi.

AMERİKA'NIN OYUNU BOZULDU

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına silah ve mühimmat desteği sağlayan Amerikalılar, bölgede yeni bir kukla devlet kurulabileceğinin hayallerini kurdurdu.

ZEYTİNİ HALKA, DALI TERÖRİSTLERE

Terör örgütlerinin Türkiye sınırında oluşturmak istediği terör hattına karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı için düğmeye bastı.

HAVA VE KARA OPERASYONLARI

Tarihte görülmemiş şekilde, 72 uçakla birlikte terör hedeflerini bombardımana alan Türk jetleri örgüte büyük bir darbe vurdu. Hava operasyonlarının ardından kara operasyonları da başladı.

MEHMETÇİK'E SEVGİ SELİ

Bölgeye giden Türk askerine halk da sevgi gösterilerinde bulundu.

Ellerindeki ay yıldızlı bayraklarla yol kenarlarına doluşan vatandaşlar, Mehmetçik'i selamladı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 17:02
  1. Mehmetçik
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