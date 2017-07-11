Vatandaşlar tankları kışlaya böyle soktu

Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 15 Temmuz gecesi Ankara'da sokağa çıkan vatandaşlar çektikleri görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

TANKI YANGIN TÜPÜ SIKARAK DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Caddelerde tankların ilerlemesini gören vatandaşlar tankları durdurmak için ellerindeki yangın tüplerini tanklara sıktı. Tankların ilerleyişi sırasında çevreden duyulan savaş uçakları ve silah sesleri aldırış etmeyen vatandaşlar tankları durdurmaya çalıştıkları sırada böyle görüntülendi.

TANKLARIN TBMM'YE YAKLAŞMAMASI İÇİN ARAÇLARINI CADDEYE YAN PARK ETTİLER

15 Temmuz gecesi TBMM binası çevresinde bulunan vatandaşlar araçlarını caddelere yan bir şekilde park edip tankların gelmesini engelledi. Tanklar birçok araçı ezerek geçmeye çalışırken vatandaşların tankların üzerine çıkarak darbeci askerleri ikna etme çalışmaları cep telefonuyla görüntülendi.

MAMAK'TA TOPLANAN VATANDAŞLAR TANKLARI KIŞLAYA BÖYLE SOKTU

Ankara Mamak'ta bulunan askeri kışladan tankların çıktığını gören vatandaşlar adeta etten duvar örerek tankların ilerlemesini önledi. Kalabalığın kışla önünde artması üzerine tankları kullanan darbeciler tankları geri çevirerek tankları kışlaya geri soktu.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE YAŞANANLAR

Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara helikopterden ateş açılması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; helikopterin ateş açması sırasında kalabalığın gösterdiği büyük tepki yer alıyor.