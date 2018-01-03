Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vatandaşlar sosyal medyayı salladı: Süresiz nafaka zulümdür!

Süresiz nafaka mağdurları sosyal medya gündemini salladı ve hükümetten mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 22:17
Vatandaşlar sosyal medyayı salladı: Süresiz nafaka zulümdür!

YENİAKİT.COM.TR - Gazetemiz Yeni Akit'in günlerdir gündeme taşıdığı 'süresiz nafaka', çocuk haczi ve 6284 zulmüne vatandaşlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi. 

Sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye gündeminde ilk sıralara kadar çıkan "#SüresizNafakaZulümdür" etiketi sosyal medyayı salladı. Bu kanunlardan dolayı mağdur olan vatandaşlar mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

İşte sosyal medyada kullanıcıların tepkilerinden bazıları: 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 22:17
  1. Süresiz nafaka
  2. 6284 sayılı kanun
  • Mikail Mikail 3 dk önce
    Teşekkürler akit ... diğer gazeteler de sizler kadar cesur ve tarafsız habercilik yapsaydı çoktan çözülürdü bu adil olmayan yasalar ..
  • cccihadddcccihaddd13 dk önce
    Adam ayrılmış garı ayrılmış ey devlet sen bile işsizlik maaşını 16 ay veriyorsun o zaman sende işsize ölene kadar maaş ver. Hadi versene. O hesap.
  • TevhidTevhid17 dk önce
    Acaba islam bize ne diyor bu konu hakkinda soranda yok soyleyende...seriatsiz hayat her yonuyle sikintili....
  • mehmetmehmet20 dk önce
    Kadina babadan baglana maas da kesilmeli bur cok kadin kocayi bosayip, nafakayi alip ustune de babadan emekli maasini almaktadir. Esitlikse erkek de babadan maas alabilsin calismadigi durumda.
  • avcı demiravcı demir25 dk önce
    Nafaka Tazminat Hayatımı bitirdi.elimde ne varsa aldılar.Böyle adalet olmaz.Lütfen sesimizi duyurun bittik.
  • 05376673080 05376673080 28 dk önce
    Yahukardeşler evlendiktensonraki edilince mallar la ilgili kadınlara verilen hakların çoluk çoçuk lu binlerceyuvayı yıkımıetkisi ni en ufak bir tartışmada kadının şikayetiyleerkeğin it muamelesigörüp haftalar aylar eve yaklaşmama cezasıyla cezalandırılması kadının telefonda günlergeceler boyu telefonda elin erkeğiile mesajlaşma sını normal ancak yatakta yakalar san ayrılma sebebi olup yinede olan mal varlığını eşit şekilde bölüp kadının bundan sonrakihayatına beraber yakalanan erkek le daha rahat yaşın diye verilenbu kanununyapılmasında emeği geçenve halen kadınların neden öldürdü ğ ünü kadına şiddet olarak görenlerin .terbiy em müsade etmiyoryoksa çok şeyler söyle l erdim. Eminim cumhur başkanı bunları bilmiyor.şu anda erkeklerin nasıl iteköpekpozisyonunasokuldu ğ unu bilmiyor .
  • NN43 dk önce
    BAZI KONULARDA UYUŞUKLUK VARMESELAMİLLİ EGITİMDİYANETBAZI KONULARDAN SESSİZ KALIYOR VEYA GECİKİYOR FATİHSULTANMEHMEDATILAN İFTİRAADALETTE DE LACKALİK VAR
  • ali telliali telli45 dk önce
    Nafaka bir sene sürmeli.
  • ismetismet45 dk önce
    benim kardeşim boşanmak istemiyordu iki çocuğu var onların pisikolojileri bozulmasın diye adeta eşine yalvardı ama eşi ayrılıktanbaşka birşeyi kabul etmiyordu sonunda mecburen boşanmayı kabul eden kardeşim eşine nafaka ödemeye mecbur kılındı...zar zor geçinen kardeşim yeniden bir evlilik yaptı ödeyemediği nafaka yüzünden geçen hafta yakalanıp nezarete atıldı borcunu biz kredi çekip ödedik dışarı çıktı...hani adalet.
  • ümitümit47 dk önce
    Her gecen gun haksizlik buyuyor .Akit gazetesine tesekkur ederiz hergecen gun babalarin sesini duyuruyor hukumet te acil gerekeni yapmali
Daha fazla yorum göster
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye'ye kumpas davasında jüriden skandal karar!
  1. Türkiye'ye kumpas davasında jüriden..
  2. Vatandaşlar sosyal medyayı salladı:..
  3. Terör devleti İsrail Filistinlileri..
  4. Şehzadeler’den Fahrettin Paşa’ya vefa
  5. Şok iddia: 3 İran istihbarat görevlisi..
  6. Bitcoin İslam'a aykırı olduğu..
  7. Veli memnun, öğrenci memnun! MEB neyi..
  8. Bir ülke daha S-400 alıyor
  9. ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir..
  10. Cahil 'Prof'a Ahmet Akgündüz'den..
  11. Milli Takım, 44 yıl aradan sonra İran..
  12. Yangın için Destici'den ilk açıklama:..
  13. Erdoğan'dan Destici'ye telefon
  14. YSK'dan CHP'nin il kongresine iptal
  15. Dayakçı öğretmen serbest bırakıldı
  16. Açıklama geldi: Türkiye ile İran...
  17. AK Parti Hatay İl Başkanı belli oldu
  18. Ev sahiplerini ve kiracıları..
  19. Yangın sonrası Destici'den açıklama
  20. HSK'dan flaş karar! 7 hakim...
AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
AK Parti'den flaş 'Abdullah Gül' açıklaması
AK Parti'den flaş 'Abdullah Gül' açıklaması
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...