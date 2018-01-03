Vatandaşlar sosyal medyayı salladı: Süresiz nafaka zulümdür!
Süresiz nafaka mağdurları sosyal medya gündemini salladı ve hükümetten mağduriyetlerin giderilmesini istedi.03 Ocak 2018 Çarşamba 22:17
YENİAKİT.COM.TR - Gazetemiz Yeni Akit'in günlerdir gündeme taşıdığı 'süresiz nafaka', çocuk haczi ve 6284 zulmüne vatandaşlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
Sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye gündeminde ilk sıralara kadar çıkan "#SüresizNafakaZulümdür" etiketi sosyal medyayı salladı. Bu kanunlardan dolayı mağdur olan vatandaşlar mağduriyetlerin giderilmesini istedi.
İşte sosyal medyada kullanıcıların tepkilerinden bazıları:
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Mikail 3 dk önce Teşekkürler akit ... diğer gazeteler de sizler kadar cesur ve tarafsız habercilik yapsaydı çoktan çözülürdü bu adil olmayan yasalar .. cccihaddd13 dk önce Adam ayrılmış garı ayrılmış ey devlet sen bile işsizlik maaşını 16 ay veriyorsun o zaman sende işsize ölene kadar maaş ver. Hadi versene. O hesap. Tevhid17 dk önce Acaba islam bize ne diyor bu konu hakkinda soranda yok soyleyende...seriatsiz hayat her yonuyle sikintili.... mehmet20 dk önce Kadina babadan baglana maas da kesilmeli bur cok kadin kocayi bosayip, nafakayi alip ustune de babadan emekli maasini almaktadir. Esitlikse erkek de babadan maas alabilsin calismadigi durumda. avcı demir25 dk önce Nafaka Tazminat Hayatımı bitirdi.elimde ne varsa aldılar.Böyle adalet olmaz.Lütfen sesimizi duyurun bittik. 05376673080 28 dk önce Yahukardeşler evlendiktensonraki edilince mallar la ilgili kadınlara verilen hakların çoluk çoçuk lu binlerceyuvayı yıkımıetkisi ni en ufak bir tartışmada kadının şikayetiyleerkeğin it muamelesigörüp haftalar aylar eve yaklaşmama cezasıyla cezalandırılması kadının telefonda günlergeceler boyu telefonda elin erkeğiile mesajlaşma sını normal ancak yatakta yakalar san ayrılma sebebi olup yinede olan mal varlığını eşit şekilde bölüp kadının bundan sonrakihayatına beraber yakalanan erkek le daha rahat yaşın diye verilenbu kanununyapılmasında emeği geçenve halen kadınların neden öldürdü ğ ünü kadına şiddet olarak görenlerin .terbiy em müsade etmiyoryoksa çok şeyler söyle l erdim. Eminim cumhur başkanı bunları bilmiyor.şu anda erkeklerin nasıl iteköpekpozisyonunasokuldu ğ unu bilmiyor . N43 dk önce BAZI KONULARDA UYUŞUKLUK VARMESELAMİLLİ EGITİMDİYANETBAZI KONULARDAN SESSİZ KALIYOR VEYA GECİKİYOR FATİHSULTANMEHMEDATILAN İFTİRAADALETTE DE LACKALİK VAR ali telli45 dk önce Nafaka bir sene sürmeli. ismet45 dk önce benim kardeşim boşanmak istemiyordu iki çocuğu var onların pisikolojileri bozulmasın diye adeta eşine yalvardı ama eşi ayrılıktanbaşka birşeyi kabul etmiyordu sonunda mecburen boşanmayı kabul eden kardeşim eşine nafaka ödemeye mecbur kılındı...zar zor geçinen kardeşim yeniden bir evlilik yaptı ödeyemediği nafaka yüzünden geçen hafta yakalanıp nezarete atıldı borcunu biz kredi çekip ödedik dışarı çıktı...hani adalet. ümit47 dk önce Her gecen gun haksizlik buyuyor .Akit gazetesine tesekkur ederiz hergecen gun babalarin sesini duyuruyor hukumet te acil gerekeni yapmali