Vatandaşlar sosyal medyayı salladı: Süresiz nafaka zulümdür!

YENİAKİT.COM.TR - Gazetemiz Yeni Akit'in günlerdir gündeme taşıdığı 'süresiz nafaka', çocuk haczi ve 6284 zulmüne vatandaşlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye gündeminde ilk sıralara kadar çıkan "#SüresizNafakaZulümdür" etiketi sosyal medyayı salladı. Bu kanunlardan dolayı mağdur olan vatandaşlar mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

İşte sosyal medyada kullanıcıların tepkilerinden bazıları: