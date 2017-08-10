Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vatandaşlar onu o halde görünce… Linç ediyorlardı!

Şanlıurfa'da, zihinsel engelli bir kişiye şiddet uygulayan Mehmet K., çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

10 Ağustos 2017 Perşembe 08:21
Vatandaşlar onu o halde görünce… Linç ediyorlardı!

Olay dün öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K., Rabia Meydanı yakınlarında ismi öğrenilemeyen zihinsel engelli bir kişiye vurmaya başladı. Olayı gören çevredekiler engeli vatandaşa neden şiddet uygulamadığı bilinmeyen Mehmet K.yı uyardı. Uyarı üzerine çıkan tartışmada vatandaşlar Mehmet K.'yı tekme Tokat dövmeye başladı.

İhbar üzerine gelen güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığın elinden aldıkları yüzü kanlar içerisinde kalan Mehmet K.'yı tedavi için ambulansla hastaneye gönderdi.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 08:21
  1. Şanlıurfa
  2. Şanlıurfa kavga
  3. Tokat
  4. Atatürk
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şeytanın aklına gelmeyecek yöntem… Kılıktan kılığa girdiler!
    1. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntem…..
    2. Böylesi daha önce görülmedi! Devlet..
    3. ABD'de kırmızı alarm: Kötü sonuçlar..
    4. Vatandaşlar onu o halde görünce… Linç..
    5. Muş'ta saldırı hazırlığı yapan iki..
    6. Kuzey Kore tarih verdi!
    7. Balıkesir'de 39 kaçak yakalandı!
    8. Beyşehir'de zincirleme trafik kazası:..
    9. 4'üncü kattan düşen genç öldü
    10. Meteoroloji'den sevindirici haber!..
    11. Balıkesir'de piromani korkusu: 10..
    12. AK Parti'de yüzde 48.6 anketi!
    13. Devlet para bastı: Bu kadar artış..
    14. Marmaris'te esnaf sokağa döküldü,..
    15. İran 629 yıllık çanı Türkiye'ye geri..
    16. 81 ilde eş zamanlı denetim!
    17. Milyonları ilgilendiren haber… Hükümet..
    18. Yeni Rus Büyükelçi Erkhov: Güvenlik..
    19. Kılıçdaroğlu FETÖ ve PKK ile ortak..
    20. Fiyatı 10 TL ama internette 500 TL’ye..
    Flaş gelişme! Nihayet ortaya çıktı... O ülkeden oturum istemiş
    Flaş gelişme! Nihayet ortaya çıktı... O ülkeden oturum istemiş
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    NATO devreye girdi... Türkiye'den Alman vekillere şaşırtan Konya izni!
    NATO devreye girdi... Türkiye'den Alman vekillere şaşırtan Konya izni!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!