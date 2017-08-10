Vatandaşlar onu o halde görünce… Linç ediyorlardı!

Olay dün öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K., Rabia Meydanı yakınlarında ismi öğrenilemeyen zihinsel engelli bir kişiye vurmaya başladı. Olayı gören çevredekiler engeli vatandaşa neden şiddet uygulamadığı bilinmeyen Mehmet K.yı uyardı. Uyarı üzerine çıkan tartışmada vatandaşlar Mehmet K.'yı tekme Tokat dövmeye başladı.

İhbar üzerine gelen güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığın elinden aldıkları yüzü kanlar içerisinde kalan Mehmet K.'yı tedavi için ambulansla hastaneye gönderdi.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.