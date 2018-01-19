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Vatandaşlar hemen ihbar etti! Polis tam camı kıracakken...

Adana'da çocuğunu otomobilde bırakıp kuaföre gittiği ileri sürülen kadına vatandaşlar tepki gösterdi.

19 Ocak 2018 Cuma 22:03
Vatandaşlar hemen ihbar etti! Polis tam camı kıracakken...

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde iki yaşındaki çocuğunu camları kapalı bir otomobilde yalnız gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. 

Olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık yarım saat araçta yalnız olduğu ileri sürülen çocuğun havasızlıktan etkilenebileceği endişesiyle camı tahta sopayla kırmaya hazırlandı. 

Bu sırada çocuğun annesi aracın bulunduğu yere gelip kapıyı açarak çocuğunu çıkardı. 

Çevredeki vatandaşlar ile anne arasında, çocuğunu araçta yalnız bırakması nedeniyle kısa süren bir tartışma yaşandı. 

Daha sonra kadın, çocuğunu kucağına alarak kuaföre döndü. 

 

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 22:03
  1. Adana
  2. araçta kalan çocuk
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