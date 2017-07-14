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Vatandaşlar darbeci askerin o tişörtüne bugün cevap verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 11:07
Vatandaşlar darbeci askerin o tişörtüne bugün cevap verdi!

Sanık askerlerden Gökhan Güçlü'nün dün üzerinde kahraman anlamına gelen 'hero', altında da İngilizce "Kahramanlar ölümsüzdür' yazılı tişörtle duruşmaya gelmesi vatandaşlar tarafından bugün protesto edildi. Vatandaşlar, sanıkların geçirildiği alana İngilizce hain anlamındaki "Traitor" yazılı tişörtleri temsili dar ağacına astı.

Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerininin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi


KAHRAMANA KARŞILIK HAİN YAZISIYLA YANIT VERDİLER

Dünkü duruşmaya tutuklu sanık MAK timi askerlerinden Gökhan Güçlü'nün üzerinde 'kahraman' anlamına gelen kelimenin İngilizcesi 'hero', altında da yine İngilizce 'Kahramanlar ölümsüzdür' yazılı tişörtle gelmesi, büyük tartışma yaratmıştı. Ceza ve Tekif Evleri Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. 15 Temmuz'un yıldönümü öncesinde Gökhan Güçlü'nün bu yazıyla duruşmaya katılmasına vatandaşlardan da tepki gecikmedi. Duruşmanın yapıldığı salonun yanında toplanan çok sayıda vatandaş, sanıkların geçirildiği alana İngilizce 'hain' anlamındaki "Traitor" yazılı tişörtleri temsili dar ağacına astı. Sanık Gökhan Güçlü'nün üzeri kırmızı şeritle çizilmiş fotoğrafının da bulunduğu pankarta "Katillerden kahraman olmaz" yazıldı. Protestocular, ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla tepkilerini gösterdi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı konuşmaların yanısıra Başbakan Binali Yıldırım'ın da "Tankın gücü halkın gücünü yenemez" başlıklı konuşması dinletildi, 'Türkiyem' şarkısı çalındı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 11:07
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