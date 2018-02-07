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Vatandaşlar ahlaksız reklama tepki gösterdi, firma kaldırmak zorunda kaldı

Ahlaksız sütyen reklamına vatandaşların tepki göstermesinin ardından reklamdaki ahlaksız fotoğraf kaldırıldı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 21:41
Vatandaşlar ahlaksız reklama tepki gösterdi, firma kaldırmak zorunda kaldı

Kayseri kent merkezine reklam panolarına ve otobüs duraklarına yerleştirilen ahlaksız sütyen reklamına vatandaşlardan büyük tepki geldi.

Vatandaşların tepkisiyle birlikte, Yedi Hilal Gençliği ise afişteki mahrem alanları 'Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir' yazılı broşürlerle kapattı. 

Tepkinin ardından firma reklamı değiştirdi. ve reklam görselinden ahlaksız manken fotoğrafı çıkarıldı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 21:41
  1. Yedi Hilal Gençliği
  2. Kayseri
  3. ahlaksız reklam

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