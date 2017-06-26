Vatandaşlar: Abant'ta araç kuyruğu 3.5 kilometre başka illere yönelin
Abant'ı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar 3.5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar da sosyal medyadan, "Başka illere yönelin" uyarısı yaptı. Uyarıyı Bakan Veysel Eroğlu da Twitter hesabından paylaştı.26 Haziran 2017 Pazartesi 19:09
Tatilciler Abant Gölü'nün bulunduğu tesisleri doldurdu.
Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da sürücülere uyarı yapıldı. Paylaşımda, "Abant tamamıyla dolmuş ve 3.5 km araç kuyruğu oluşmuştur. Lütfen çevre illerdeki diğer alanlara yöneliniz" denildi.
Mesajı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Twitter hesabından paylaştı.