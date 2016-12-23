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Vatandaşın kaç dolar bozdurduğu Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de konuşma yaptı. Erdoğan, vatandaşın bugüne kadar toplam 2 milyar doları TL'ye çevirdiğini açıkladı.

Vatandaşın kaç dolar bozdurduğu Erdoğan açıkladı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 19:01
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Bir bayrağın bayrak olabilmesi için uğrunda kan veren şehitlerinin olması gerekir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, bu toprağın uğrunda biz çok şehit verdik. Kimse operasyon düşünmesin bu topraklar üzerinde. Bedelini ağır öderler. Nitekim ödüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bizim devletimiz yok. Öyle paralel devletmiş, şu devletmiş asla. Böyle bir girişimde bulunanlar bedelini ağır ödediler, ödüyorlar.

VATANDAŞIM YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLARI TL'YE ÇEVİRDİ

Türkiye'nin mücadelesi tek bir alanla sınırlı değildir. Topyekün bir mücadele yürütüyoruz. Yürütmek zorundayız. Terörden darbe girişimine, ekonomik sabotajdan diplomatik provokasyonlar denenerek Türkiye'nin önü kesilmeye çalışılıyor. Üzerimize ekonomik baskı uyguladılar. Ne kadar dolar varsa TL'ye çevirin dedim. Sağolsunlar benim vatandaşım yaklaşık 2 milyar doları TL'ye çevirdi.

Esnaf ve sanatkarımız müşterilerine en iyi hizmeti verecek. İşadamımız yatırımlarını devam ettirecek. Bankacılarımız en uygun finansman imkanlarını sağlayacak. Düşük faizle işverene kredi sağlayacaklar. Yoksa yüksek faiz oranlarıyla eğer işverenimin karşısına dikilirsen yatırımcı nasıl olacak da yatırımda bulunacak. Mümkün değil.

Kendi alanlarımızda tüm gücümüzü imkanlarımızı ortaya koymalıyız. Şehitlerimize, gazilerimize vefa borcumuzu ödemenin en güzel yolu budur.

 
Etiketlererdoğan
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