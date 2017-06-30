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"Vatandaşımız da devletimiz de kazanacak"

Orman ve Su işleri Bakanlığı'nca Sakarya ve Kocaeli'de kurulan toplam 12 bin 300 kovan kapasiteli 13 bal ormanı bölgedeki arıcılığın gelişimine destek sağlıyor.

30 Haziran 2017 Cuma 14:19
"Vatandaşımız da devletimiz de kazanacak"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bal üretiminin artması için bütün yurtta uygulamaya koyduğu "Bal Ormanları Eylem Planı" kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen çalışmalarla Sakarya ve Kocaeli'de kurulan toplam 12 bin 300 kovan kapasiteli 13 bal ormanı bölgedeki arıcılığın gelişimine destek sağlıyor.

OGM tarafından 10'u Sakarya'da, 3'ü Kocaeli'de olmak üzere tesis edilen bal ormanları, 29 bin 123 dekar alanı kapsıyor. Bal ormanlarıyla biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanırken, bal üretiminin artırılmasına da destek olunuyor.

Adapazarı, Akyazı, Hendek, Geyve ve Karasu'da 18 bin 863 dekarda 8 bin 550 kovan kapasiteli, İzmit ve Gölcük'te 10 bin 260 dekarda 3 bin 750 kovan kapasiteli olarak kurulan 13 bal ormanının yanı sıra bu yıl içerisinde toplam bin dekarlık 750 kovan kapasiteli 2 bal ormanı daha tesis edilecek. 

"Vatandaşımız da devletimiz de kazanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bal üretiminde marka oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bal Ormanları Projesi ile her ilde bal ormanları kurduklarını belirten Eroğlu, "Bu çalışmalarımızın karşılığında ülkemiz, bal üretiminde dünya ikinciliğine yükseldi. Orman teşkilatımızın özverili çalışmalarıyla bal üretimimizi daha da artıracağız. Böylece vatandaşımız da devletimiz de kazanacak." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:19
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  4. Orman Genel Müdürlüğü
  5. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
  6. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
  7. Sakarya
  • Hkn...Hkn...30 dk önce
    Sertifika verin denetleyin gerçek bal satışını sağlayın hem üretici hem tüketici kazansın.Glikoz ve mısır şurubu karıştırıp satanları cezalandırın.
Bugünkü Akit

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