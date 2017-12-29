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Vatandaşı sevindiren haber! Artık o ücret alınmayacak

Biryılı içinde GSM, uydu yayını ve internet servis sağlayıcıları faturasını geciktiren vatandaşlardan ilk açma-kapama işlemi ad altında ücret alınmayacak.

29 Aralık 2017 Cuma 08:52
Vatandaşı sevindiren haber! Artık o ücret alınmayacak

Hükümet, yaklaşık 78 milyon mobil hat kullanıcısı, 60 milyonu aşkın internet ve uydu yayını abonesini el yakan gecikme cezalarına karşı korumaya aldı.

GSM, uydu yayını hizmeti sunan şirketler, internet servis sağlayıcıları faturasını geciktiren vatandaşa bir takvim yılında ilk açma-kapama işlemi için herhangi bir ad altında ücret çıkaramayacak. Açma-kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli aboneye bildirilecek.

Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle hizmet durdurulursa, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacak.

VATANDAŞ KORUNUYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici yönetmeliği ile açma-kapama bedelleri konusunda vatandaşın korumaya alındığını bildirdi.

Sabah

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 08:52
  1. Ahmet Arslan
  2. GSM faturaları
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