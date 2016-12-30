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Vatandaşa uyarı! 5 kat ceza ödeyecekler

SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç, gereğinde fazla para alan hastanelerle ilgili vatandaşı uyardı.

Vatandaşa uyarı! 5 kat ceza ödeyecekler
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:43
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Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelerle sözleşme şartlarıyla ilgili değişiklik yaptı. Yeni düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi ise 1 Ocak 2017 olarak belirlendi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in Haberine göre, SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç, fazla para tahsil eden hastaneye, vatandaşın şikâyet etmesi halinde ceza kesileceğini belirtti. Koç, “Biz öncelikle ne kadar fark alınmışsa onu tespit edeceğiz. Bunun karşılığında özel hastane vatandaşa parayı nakit ve geciktirmeden ödeyecek. Öderse 5 kat, ödemezse 10 kat ceza keseceğiz” dedi.

'FAZLA PARA ALIRSA NAKİT ÖDEYECEK'

Koç, 2017 yılında başlayacak olan uygulamayı şöyle anlattı:

''Bir hastane Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) fiyatın iki katından fazla fiyatta teklifte bulunuyorsa, bunun ALO 170’e bildirilmesi gerekiyor. Yeni özel hastanelerle yaptığımız yeni sözleşmeye şunu koyduk. Vatandaştan fazla para alınırsa, hastane bunu vatandaşa nakit ödeyecek. Biz de hastaneye 5 kat ceza keseceğiz. Ödemezse 10 kat ceza keseceğiz.

'MESAJ GÖNDERİYORUZ'

Vatandaş SUT fiyatlarını bilmez, ama hastaneye giden herkese mesaj geçiyoruz. ‘Şu hastaneye gittiniz. Biz sizin adınıza şu kadar para ödedik’ diyoruz. Mesajla SUT karşılığı fiyatı da gönderiyoruz. Böylece vatandaş ne kadar ödemesi gerektiğini biliyor. Bunun için hastaneye giden herkesin cep numarasını vermesi lazım. İtirazın bir süresi yok. Kişi, fazla para verdiğini farkettikten sonra şikayet etmeli ve mutlaka fatura almalı. Çünkü fatura alındığında kayda giriliyor. ”

 
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