Vatandaşa önemli uyarı! Elektrikle ısınmayın

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (DEDAŞ) Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bilinçli enerji tüketiminin önemine dikkat çekmek amacıyla bir veri çalışması yaptı.

Elektrikle ısınmanın doğalgaza göre aylık aile bütçesi üzerinde oluşturduğu yükün daha fazla olduğu vurgulanan açıklamada, "Doğalgazla ısınan bir evde aylık 300 liralık doğalgaz kullanılması söz konusu olduğunda bile elektrikli ısınma 3,5 kat daha pahalı kalıyor. Elektrikli ısınmayı tercih edenler hem enerji verimliliği bakımından hem de aile bütçesi bakımından kayba uğruyor" ifadeleri kullanıldı.