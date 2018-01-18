Vatandaşa ‘internet eğitimi’ verilecek

Ücretsiz internete erişiminin ardından vatandaşlara interneti kullanma konusunda eğitim verilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internet ve bilgisayar okuryazarlığını artırmak amacıyla “kamu bilişim merkezleri”nin kurulacağını belirterek, “Bu merkezlerde vatandaşlarımıza ücretsiz internet kullanımı eğitimi vereceğiz” dedi. Arslan, kamu bilişim merkezlerinin kurulmasına ilişkin Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında protokol imzalandığını söyledi. Arslan, söz konusu projeyle yerel yönetimlerin merkezi idarenin desteğiyle bilgisayar okuryazarlığının artırılmasına destek sağlamasının amaçlandığını söyledi. Merkezlerin, Bakanlığın Evrensel Hizmet Fonu ile kurulacağını anlatan Arslan, buraları işletme görevinin ise TBB tarafından yerine getirileceğini ifade etti.