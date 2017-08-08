Vatandaş tatili 10 güne çıkardı

Turizmciler, 30 Ağustos ile birleşen Kurban Bayramı tatilinin, pazartesi ve salı günlerinin de dahil edilerek 10 güne uzamasını talep ederken, okul öncesi yılın son tatilini fırsatgören vatandaşlar bayram tatilini 10 güne çıkardı. 30 Ağustos öncesine gelen pazartesi ve salıyı da yıllık izinle bağlayan tatilciler, 25 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasına otel rezervasyonu yaptırdı. Bu tarihler arasında otellerin yüzde 80'inin dolduğunu aktaran turizmciler, resmi tatilin açıklanmasıyla birlikte izin almakta zorlanan vatandaşların da tatil yapabileceğine dikkat çekiyor.



HEDEF 1 MİLYON KİŞİ



TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, geçen yıl resmi tatilin 9 gün olduğunu hatırlatarak, "Geçen yıl 700 bin kişi tatil yapmıştı. Eğer bu yıl da tatil olursa bu sene 1 milyon vatandaş tatile çıkar" dedi. Resmi tatil olmaması durumunda tatile çıkanların sayısının 600 binlerde kalacağını aktaran Gürcün, kişi başı ortalama bin TL harcamadan 600 milyon liralık bayram tatili ekonomisi oluşacağını kaydetti. TÜROFED Başkanı Osman Ayık da resmi tatil açıklamasının vatandaşların planlamasını kolaylaştıracağını belirterek, "Eğer uzun tatil olursa hem kurban vecibelerini yaparlar hem de tatillerini. Bu nedenle biz uzun tatil talebinde bulunduk" diye konuştu.



"Ancak şu bir gerçek ki insanlar her zaman kendi çözümlerini üretiyor" diyen Ayık, tatil rezervasyonlarının iyi gittiğini, kıyılardaki otellerin yüzde 85'inin dolduğunu kaydetti. Ayık, resmi tatil ilan edilirse bir hafta içinde otellerin yüzde 100 dolacağını, aksi durumda ise bayrama kadar rezervasyonların devam edeceğini belirtti.



DOLULUK YÜZDE 100'E ÇIKACAK



Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, "Yurtdışı paketlerimizin yüzde 90'ı doldu" dedi. Yurtiçinde de otellerin yüzde 80'inin dolduğunu anlatan Erkan, tatil açıklamasının yapılması durumunda doluluk oranının bir haftada yüzde 100'e çıkacağını ileri sürdü. Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal da, resmi tatil açıklamasının vatandaşın planlama yapabilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Kamu çalışanı resmi izin olursa diye bekliyor" dedi.



31 AĞUSTOS TAM GÜN TATİL Mİ...



30 Ağustos Çarşamba günü, Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatilken, Kurban Bayramı 1 Eylül Cuma başlıyor. Kurban Bayramı arifesi olan 31 Ağustos Perşembe ise yarım gün tatil. Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos'un tam gün tatil edilmesi gündemde. Turizmciler, 28 ve 29 Ağustos günlerinin tatil ilan edilmesini istiyor. Bunun gerçekleşmesi halinde tatil 10 güne çıkmış olacak.

