Vatandaş soruyor: İncirlik kimin üssü?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Fırat Kalkanı harekatı, 135. güne girerken, DEAŞ’a yönelik oparasyonda, koalisyon güçlerinden yeterli destek gelmemesi tepkileri artırıyor. Özellikle İncirlik Üssü’nden kalkan ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Türk Ordusuna yeterli desteği vermemesi ‘İncilirlik o zaman neden kullandırılıyor’ sorusunu akıllara getirdi. 15 Temmuz darbe girişiminde İncirlik Üssü’nden kalkan hain uçaklara yine bu üsten kalkan uçaklar tarafından yakıt temin edildiği belirlenmiş ve kamuoyundan ‘İncirlik kapatılsın’ talepleri yükselmişti. Türkiye DEAŞ terörüyle savaşta şehitler verirken, DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle kullanıma açılan Üs›ten kalkan ABD uçaklarının Türkiyeye destek vermemesi yeniden benzer talepleri gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Halkımız da o zaman diyor ki bunları niye tutuyorsunuz İncirlik üssünde. DEAŞ’a karşı operasyonda hava desteği vermeyeceksen o zaman ne işe yarayacaksın?” derken, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Arzu edilen desteği vermiyorsunuz. Bu da kamuoyunda sizin DEAŞ ile mücadelede samimiyetinizin sorgulanmasına İncirlik’in de sorgulanmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

SURİYE’DEKİ ATEŞKES

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Ortaköy’deki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini bildirdi. Suriye’de Türkiye ve Rusya garantörlüğündeki ateşkes sürecine değinen Çavuşoğlu, tarafların ateşkese uyması durumunda 23 Ocak’ta Astana müzakerelerin başlayacağını bildirdi. Çavuşoğlu, 9-10 Ocak’ta Rusya’dan uzmanların Dışişleri Bakanlığına gelerek Astana sürecini planlayacaklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, YPG’li unsurların hala Münbiç’te olduğunu bildiklerini belirterek, bunu da her defasında ABD’den muhataplarına hiç çekinmeden söylediklerini ifade etti.

GÜVEN BUNALIMI VAR

Çavuşoğlu, ABD’nin başından beri hemfikir olduğunu fakat şu ana kadar sözünü tutamadığını ya da tutmak istemediğini belirtti. Çavuşoğlu, “ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Her alanda işbirliğimiz var. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı.” ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, güven bunalımının birtakım sebepleri olduğunu söyleyerek, ABD’nin Münbiç’te verdiği sözü tutmadığını ve YPG’ye silah verdiğini kaydetti. ABD’nin silah vererek, müttefikini bir terör örgütüne tercih ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu silahlarında PKK’nın elinde yakalandığını belirtti.

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN

Öte yandan, El Bab operasyonunda son zamanlarda koalisyonun havadan desteğini görmediklerini anlatan Çavuşoğlu, “Halkımız da o zaman diyor ki bunları niye tutuyorsunuz İncirlik üssünde. Sadece ABD değil diğer ülkelerin uçaklarına da izin verdik ki DEAŞ’a karşı birlikte mücadele edebilelim. Bizim için en hassas olan operasyonda, DEAŞ’a karşı operasyonda hava desteği vermeyeceksen o zaman ne işe yarayacaksın?” dedi.

FETÖ DESTEĞİ DE YOK

ABD’nin FETÖ elebaşını hala iade etmediğini dile getiren Çavuşoğlu, “Terörist başı oradan özgürce Türkiye’yi tehdit ediyor, talimatlar veriyor, mesajlar veriyor. Bu konularda bu yönetimin maalesef hiçbir desteğini görmedik” dedi.

DEAŞ’LI TERÖRİSTTEN İNCİRLİK İTİRAFI

Irak’ta tutuklanan bir DAEŞ’lı terörist; örgütün, İncirlik Hava Üssü’ne saldırı planlandığını itiraf etti. Kurdistan24 televizyonunun haberinde, Irak Federal Yargı Makamı’nın, tutuklu teröristin ifadesine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü, Ebu Osama adlı DEAŞ’lıyı Türkiye’de keşif yapmak ve intihar bombacılarıyla bir eylem düzenlemekle görevlendirdi. Haberde Osama’nın İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yakalandığı öne sürüldü.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise, İncirlik Üssü’ne yönelik bir tasarruf olup olmayacağının sorulması üzerine, “Müttefik ülkelerin, özellikle NATO’da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin, DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ’a karşı mücadelede son derece kritik bir yer olan El Bab’a karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu’nun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü. Daha doğrusu arzu edilen desteği vermemesi düşündürücü” ifadesini kullandı.

Müttefiklerden her şart ve koşulda özellikle hava desteği verilmesini beklediklerini vurgulayan Işık, şunları kaydetti: “Bu, kamuoyunda ciddi bir hayal kırıklığı oluşturuyor. Biz müttefiklerimize de bunu da söylüyoruz, ‘Siz bu noktada hem DEAŞ ile mücadele ettiğinizi ifade ediyorsunuz hem de istenen, arzu edilen desteği vermiyorsunuz. Bu da kamuoyunda sizin DEAŞ ile mücadelede samimiyetinizin sorgulanmasına sebep oluyor.’ Bu, tabii ki Türkiye içerisinde de İncirlik’in de sorgulanmasına sebep oluyor. Ancak bizim uzun dönemli bir ittifak ilişkimiz var, sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmek durumundayız.”

Star Gazetesi