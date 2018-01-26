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Vatandaş sıraya girdi! Valilik açıklama yaptı

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Metmetçiklerimize çeşitli hediyeler gönderiyor. Gelen koliler sonrası Hatay Valiliği bir açıklama yaparak, askerlerimizin tüm ihtiyaçlarının TSK tarafından karşılandığını belirterek vatandaşlarımıza teşekkür etti.

26 Ocak 2018 Cuma 15:17
Vatandaş sıraya girdi! Valilik açıklama yaptı

Açıklamada, "Aziz milletimizin hamiyetperverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğu, ancak devletimizin gücü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mevcut imkânları ile Mehmetçiklerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ve bugün itibarıyla herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı hususunu saygı ile halkımızın bilgilerine sunar, vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu yoğun destek için teşekkürlerimizi ederiz" denildi.

 Zeytin Dalı Harekâtını yürüten Mehmetçiğe tüm yurttan destek yağarken, atkıdan bereye birçok giysi, yaprak sarmasından bala, kavurmadan mesir macununan kadar onlarca çeşit yemek yollanıyor.

 Hatay ve Kilis’e gönderilen bunca koli karşısında Hatay Valiliği bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Askerlere destek vermek için çalışan herkese teşekkür eden Hatay Valiliği açıklamasında:

“Ülkemizin her köşesinden Valiliğimizi arayan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, harekâtta görev alan personele moral desteği vermek ve onların yanında olduklarını göstermek maksadıyla hediyeler ulaştırmak istemektedirler.

Konu hakkında ilgili makamlarla yapılan üst düzey değerlendirmeler neticesinde, aziz milletimizin hamiyetperverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğu, ancak devletimizin gücü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mevcut imkânları ile Mehmetçiklerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ve bugün itibarıyla herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı hususunu saygı ile halkımızın bilgilerine sunar, vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu yoğun destek için teşekkürlerimizi ederiz."

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 15:17
  1. Hatay Valiliği
  2. afrin
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU52 dk önce
    İşte bunlar Osmanlı torunları, Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonu bizleri bir birmize daha kenetlendirdi ruhumuz yeniden yeşerdi, Allah Başkumutanımızdan, genel kurmaybaşkanımızda, İç işleri Bakanımızdan askeri arkanlarımızda ve Mehmetciklerimizden razı olsun bu duyguları bizlere yaşattıkları için
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    bu görüntü karşında gelde duygulanma
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