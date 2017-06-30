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Vatandaş şaşkın: Akaryakıta indirim, toplu ulaşıma zam!

1 Temmuz'da uygulamaya konacak yeni ücret tarifesiyle tam bilet 2,60 TL, öğrenci bileti 1,25 TL, indirimli bilet ise 1,85 TL oldu. Akaryakıt fiyatlarına indirim gelirken toplu ulaşım ücretlerine zam gelmesi vatandaşı şaşkına uğrattı.

30 Haziran 2017 Cuma 19:52
Vatandaş şaşkın: Akaryakıta indirim, toplu ulaşıma zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

1 Temmuz 2017 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 2,60 TL, öğrenci bileti 1,25 TL, indirimli bilet ise 1,85 TL oldu. Tam aylık mavi kart ücreti 205 TL, indirimli aylık mavi kart 125 TL, öğrenci aylık mavi kart ücreti de 85 TL olarak belirlendi.

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İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri; tam 2,30’dan 2,60 TL’ye, öğrenci 1,15’ten 1,25 TL’ye, indirimli 1,65’ten 1,85 TL’ye yükseltildi.

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Yeni tarifeye göre;

İstanbulkart ilk biniş ücretleri:

Tam 2,30 TL’den 2,60 TL’ye, 
Öğrenci 1,15 TL’den 1,25 TL’ye, 
İndirimli 1,65 TL’ den 1,85 TL’ ye;

AKTARMALI

Aktarmalı biniş ücretleri;

Tam: 1,65 TL’den 1,85 TL’ye,
Öğrenci: 0,50 TL’den 0,55 TL’ye,
Sosyal Kart: 0,95 TL’den 1,10 TL’ye yükseltildi.

AYLIK

Aylık Mavi Kart ücretleri;

Tam: 185 TL’den 205 TL’ye,
Öğrenci: 80 TL’den 85 TL’ye
Sosyal Kart: 110 TL’den 125 TL’ye yükseltildi.

METROBÜS

Metrobüs kademeli geçiş sisteminin yeni tarifeye göre ücretleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi.

Durak Sayısı

Tam

Öğrenci

İndirimli

1-3

1,95

1,10

1,45

4-9

3,00

1,20

1,85

10-15

3,25

1,25

1,90

16-21

3,40

1,25

2,00

22-27

3,50

1,25

2,00

28-33

3,60

1,25

2,10

34-39

3,85

1,25

2,10

40+

3,85

1,25

2,10

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 19:52
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