İstanbulluların zor anları!

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İstanbul'da sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bir vatandaşın sel sularında yüzmesi dikkat çekti.
18 Temmuz 2017 Salı 10:17
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 10:17
istanbul
yağmur
Ad Soyad
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