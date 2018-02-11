Vatandaşın ihbarı FETÖ şüphelilerini yakalattı
Eskişehir'de FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli, vatandaşların ihbarıyla enselendi.11 Şubat 2018 Pazar 15:45
Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,Bursa ve Uşak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı verilen Erhan S. ve Türkan K'yi düzenledikleri operasyonla adreslerinde yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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