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Vatandaşın ihbarı FETÖ şüphelilerini yakalattı

Eskişehir'de FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli, vatandaşların ihbarıyla enselendi.

11 Şubat 2018 Pazar 15:45
Vatandaşın ihbarı FETÖ şüphelilerini yakalattı

Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,Bursa ve Uşak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı verilen Erhan S. ve Türkan K'yi düzenledikleri operasyonla adreslerinde yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 15:45
  1. FETÖ
  2. Bursa
  3. Uşak

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