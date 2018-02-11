Vatandaşın ihbarı FETÖ şüphelilerini yakalattı

Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,Bursa ve Uşak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı verilen Erhan S. ve Türkan K'yi düzenledikleri operasyonla adreslerinde yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.