Vatan yasta, yılbaşı kutlama!

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Maneviyatımıza yerleştirilen Yılbaşı bombasını kontrollü bir şekilde patlatalım! Gelin, içki ile kumar ile eğlence ile taşkınlık ile değil, şehitlerimize dua ile alnımızda secde ile meşgul olalım...

VATAN YASTA, YILBAŞINI KUTLAMA!

Ülkemizin uzun süredir maddi manevi çok ciddi badirelerden geçtiği bugünlerde, neredeyse terör saldırısı gerçekleşmeden ve vatan evlatları şehit verilmeden bir hafta bile geçmezken ülke olarak hiçbir şeyi kutlayacak halimiz, mecalimiz kalmadı. Vatan sınırları içerisinde Batıdan Doğuya dört bir yanda hain terör eylemleriyle ciğerlerimiz yanarken, sınır ötesinden de gelen acı haberler yüreklerimizi dağlarken, millet umumi olarak bir yas halindeyken “yılbaşı” kutlamak yakışır mı bu necip millete? Üstelik batıl ve Hıristiyani bir gelenek olan Noel ve yılbaşı kutlamaları, Müslüman ümmet için kendi kutsallarına ihanettir; hem dini, hem millî, hem de vatanın şehit evlatlarına ve gazilerine büyük bir saygısızlıktır. Gelin bu mel’un âdete kendimizi kaptırmayalım, devlet ve millet el ele yılbaşını KUTLA-MA-YALIM!

Senin adetin değil… Senin dinin kesin emirle yasaklıyor… ve ülken ateş çemberinde… Şehit ateşi düşmeyen ocak kalmamış… 2016’da ülkenin başına gelmeyen bela yok denecek kadar az… Sen neyi kutlacaksın…

Ülkemiz sınırları içerisinde Batı menşeli örgütler tarafından hâkim kılınmak istenen terör havası, verdiğimiz şehitlerin ve yaşadığımız acılarımıza her gün bir yenisi eklenirken, vatanımızın bekası için son haftalarda verdiğimiz sivil, asker, polis şehitlerimizin ruhlarının aziz hatırasına, Yılbaşı çılgınlığına bir dur diyelim! Pimi Batı’nın elinde olan bombalardan daha etkili bir manevi yıkıma sebebiyet veren Hıristiyan bayramı Noel’i kutla-mayalım. Kutlanmasına izin vermeyelim…

İşte gün gün maruz kaldığımız hain terör saldırıları....

Bir daha hatırlayıp şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayalım

* İSTANBUL - 12 Ocak 2016: İstanbul Sultanahmet’te bir turist kafilesine yönelik düzenlenen canlı bomba saldırısında 12 Alman turist hayatını kaybetti.

* DİYARBAKIR - 13 OCAK 2016: Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki emniyet binası önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda bir polis ve üçü çocuk beş sivil şehit oldu.

ANKARA-ÇANKAYA - 17 Şubat 2016: Ankara Çankaya’da askeri servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 30 kişi şehit oldu, 61 kişi de yaralandı.

* ANKARA-GÜVENPARK - 13 Mart 2016: Ankara Güvenpark Kızılay’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 38 kişi şehit oldu.

* İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ - 19 Mart 2016: İstanbul Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nde bir canlı bombanın kendini patlatması sonucu 4 İsrail vatandaşı öldü, 39 kişi de yaralandı.

* DİYARBAKIR - 31 Mart 2016: Diyarbakır Otogarı yakınlarında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Yedi polis şehit oldu, 13’ü polis 27 kişi yaralandı.

* MARDİN-KIZILTEPE - 2 Nisan 2016: Mardin’in Kızıltepe ilçesinde PKK’lı teröristler, askerlik şubesine bomba yüklü araçla saldırdı. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti; üçü çocuk, ikisi asker 11 kişi de yaralandı.

* BURSA-ULU CAMİİ - 27 Nisan 2016: Bursa Ulu Camii yakınında bir canlı bombanın kendini patlatması sonucu 13 kişi yaralandı.

* GAZİANTEP-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - 1 Mayıs 2016: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu bölgede düzenlenen intihar saldırısında saldırganla birlikte 4 kişi öldü.

* DİYARBAKIR-SUR - Mayıs 2016: Diyarbakır’ın Sur ilçesi Sarıkamış Mahallesi’nde patlayıcı yüklü bir kamyonun infilak etmesi sonucu 16 kişi şehit oldu, 23 kişi yaralandı.

* İSTANBUL-SANCAKTEPE - 12 Mayıs 2016: İstanbul Sancaktepe’dekiSamandıra Kışlası yakınında askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Olaya 5’i asker, 3’ü sivil 8 kişi yaralandı.

* İSTANBUL-VEZNECİLER - 7 Haziran 2016: İstanbul Vezneciler’de düzenlenen bombalı saldırıda 7’si polis 12 kişi şehit oldu.

* MARDİN-MİDYAT - 8 Haziran 2016: Mardin’in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2’si polis, 4 kişi şehit oldu.

* İSTANBUL-ATATÜRK HAVALİMANI - 28 Haziran 2016: Atatürk Havalimanı’nda üç teröristin düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 45 kişi şehit olurken, 236 kişi de yaralandı.

* ELAZIĞ-VAN-BİTLİS - 18 Ağustos 2016: Elazığ, Van ve Bitlis’te polis ve askerlere yönelik üç ayrı hain saldırıda 12 kişi şehit oldu, 200’den fazla kişi yaralandı.

* GAZİANTEP-DÜĞÜN - 20 Ağustos: Gaziantep’te kına gecesine düzenlenen bombalı saldırıda 51 kişi şehit oldu, 91 kişi de yaralandı.

* İSTANBUL YENİBOSNA - 6 Ekim 2016: İstanbul’un Yenibosna semtindeki 75’inci Yıl Polis Merkezi yakınında bomba patlatılması sonucunda 10 kişi yaralandı.

* DİYARBAKIR-BAĞLAR - 4 Kasım 2016: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki ek emniyet binası önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 10 sivil ve iki polis şehit oldu.

* MARDİN-DERİK - 11 Kasım 2016: Mardin’in Derik kaymakamlık binasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda kaymakam Muhammed Safitürk şehit olurken, iki kişi yaralandı.

* ADANA-VALİLİK - 24 Kasım 2016: Adana’da valilik binası yakınına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi şehit oldu.

* İSTANBUL-BEŞİKTAŞ - 10 Aralık 2016: İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen iki ayrı saldırıda çoğu polis 38 kişi şehit oldu.

* KAYSERİ-HALK OTOBÜSÜ - 17 Aralık 2016: Kayseri’de Erciyes Üniversitesinin yakınında, halk otobüsü geçerken, bomba yüklü araç düzenlenen saldırıda 14 askerimiz şehit oldu.

* TÜRKİYE - 15 Temmuz 2016: Ülke tarihimizin en karanlık ve en hain ayaklanmasını yaşadık. Uçurumun kenarından döndüğümüz FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası bir gecede 240 vatan evladı toprağa düştü. Rabbim tüm şehitlerimizin şehadetini kabul eylesin...

Kaynak: Milli Gazete