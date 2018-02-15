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Vatan sevdalısı sağlıkçılar isyan bayrağını çekti: TTB bizi temsil etmiyor

TTB’yi tanımadıklarını belirten sağlık çalışanları ve 42 meslek örgütü, Ankara’da ‘vatan sevgisi imandandır’ temasıyla bir araya geldi. Terörle mücadeleye destek amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında, sağlık çalışanları ayrıca terörle mücadelede yer almak için dilekçe verdi.

15 Şubat 2018 Perşembe 10:51
Vatan sevdalısı sağlıkçılar isyan bayrağını çekti: TTB bizi temsil etmiyor

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA Sağlık çalışanları ve 42 meslek örgütü, Sağlık-Sen’in öncülüğünde, Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda ‘vatan sevgisi imandandır’ temasıyla bir araya geldi. Programda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye’nin yedi düvele karşı adil bir dünyanın savaşını verdiğini söyledi. 

AMAÇLARI DİZ ÇÖKTÜRMEK

Memiş, şöyle devam etti: “Ankara’dan, Sıhhiye Meydanı’ndan; canlarını hiçe sayarak, vatan-millet sevdasıyla sahada bulunan kahraman Mehmetçiğe selam olsun. Mukaddes bir emanet yüklendik. Bu bilinçle, tüm dünyanın ve tüm insanlığın iyiliği, mutluluğu ve huzuru için mücadele ediyoruz. Bizler, büyük ve acımasız bir planın yürütüldüğünün farkındayız. Bize diz çöktürdüklerinde bütün ümmetin, bütün mazlumların ümidinin kırılacağını biliyorlar. Bunun için yüzyıllardır her türlü entrikayı, terörün her türlüsünü ve bütün kirli kaynaklarını seferber ediyorlar.”

TTB TERÖRİSTİN SÖZCÜSÜ

"Buradan terör sevici, terör destekçisi, terör dili kullanan ve her fırsatta ülkemizi dünyaya yalan yanlış şikâyet eden Tabipler Birliği’ne sesleniyorum" diyen Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Teröristler tarafından katledilen sivil vatandaşlarımız ve şehit edilen sağlık çalışanlarımız, askerlerimiz, polislerimiz için terör örgütünü hiç kınamadınız. Hastanelere PKK tarafından roket atılırken, ambulanslara kurşun sıkılırken, sağlık çalışanlarımız şehit edilirken sesinizi hiç çıkarmadınız da ülkemizi hedef alan PKK, PYD, YPG’li teröristlere karşı mücadele edildiği zaman mı bunu savaş gibi gösterip sözüm ona barış istiyorsunuz? Siz bu halinizle asla ama asla sağlık çalışanlarını, hekimleri temsil etmiyorsunuz. Siz terör örgütlerinin sözcülüğünü yapıyor ve onların taşeronluğuna soyunuyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın sadece hıyanet içinde olur da daha fazlasını beceremezsiniz. Bu vatanı işgal ettiremezsiniz."

ÇAPULCUYA, ANARŞİSTE FREN!

Programda daha sonra, Türkiye Sevdalısı Sağlık Çalışanları 14 Şubat 2018 Ankara Mitingi Deklarasyonu okundu. Deklarasyonda, "Buradan tüm dünyaya haykırıyoruz! Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kastedecek, milletimizi huzursuz edecek, geleceğimizi tehdit edecek hiçbir çapulcuya, anarşiste, teröriste, haine, kalleşe pabuç bırakacak değiliz, gerekirse canımızla, kanımızla ecdadımızın bu vatan topraklarını koruduğu gibi ülkemizi korumaya hazırız" denildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 10:51
  1. Ankara
  2. TTB
  3. Ankara Abdi İpekçi Parkı
  4. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş

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