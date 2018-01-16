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Vatan Şaşmaz cinayetinde şok eden itiraf

Oyuncu Vatan Şaşmaz'ı öldürüp ardından intihar eden Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, "O gün otelde olmamın sebebi, teyzem bana görev vermiş, cesetler şişmesin diye oradaymışım." dedi

16 Ocak 2018 Salı 12:48
Vatan Şaşmaz cinayetinde şok eden itiraf

Vatan Şaşmaz'ı Beşiktaş'taki bir otelde öldüren Filiz Aker, daha sonra da intihar etmişti. Aker'in telefonunda çıkan aramalara yeğeni Dora Ercan açıklık getirdi. Ercan, "İkisinin öldüğü gün benim de otelde olmamın bir sebebi vardı. Teyzem onu bile düşünmüş." dedi.

"CESETLER ŞİŞMESİN DİYE BENİ ÇAĞIRMIŞ"

Cinayet günü otelde bulunan Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, teyzesinin kendisini özellikle otele çağırdığını ve görev verdiğini düşündüğünü söyledi. Ercan, "Teyzem bana görev vermiş. Cesetler şişmesin, kokmasın, bir an önce onları bulayım diye beni çağımış." dedi.

"TOPRAĞIN ALTINA GİRMEKTEN KORKARDI"

Teyzesinin ölümden sonrasını çok fazla düşündüğünü anlatan Dora Ercan, "Toprağın altına girmekten çok korkardı. O yüzden kadavra bağışlamayı araştırmıştır." diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 12:48
  1. Filiz Aker
  2. vatan şaşmaz
  3. Vatan Şaşmaz cinayeti
  • yazıYORUMyazıYORUM28 dk önce
    ÖLÜMDEN SONRASINI TOPRAĞIN ALTINA GİRMEKTEN İBARET SANMAK... Yazık
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