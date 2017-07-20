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Vatan Partisi Genel sekreteri açıkladı: 2019'da aday olacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağı iddia edildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:34
Vatan Partisi Genel sekreteri açıkladı: 2019'da aday olacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adayları konusunda bir gelişme de Vatan Partisi'nden geldi.

GENEL SEKRETER AÇIKLADI: PERİNÇEK ADAY OLACAK

Partinin genel sekreteri Utku Reyhan, Ulusal Kanal'da katıldığı programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 2019 yılındaki seçimlerde aday olacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 08:34
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