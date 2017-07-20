Vatan Partisi Genel sekreteri açıkladı: 2019'da aday olacak
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağı iddia edildi.20 Temmuz 2017 Perşembe 08:34
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adayları konusunda bir gelişme de Vatan Partisi'nden geldi.
GENEL SEKRETER AÇIKLADI: PERİNÇEK ADAY OLACAK
Partinin genel sekreteri Utku Reyhan, Ulusal Kanal'da katıldığı programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 2019 yılındaki seçimlerde aday olacağını açıkladı.