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Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin Genel Başkanı Doğu Perinçek'in adayları olduğunu açıkladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:50
Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, "Seçimde herkes adayını çıkarmalı ve ilk tur çok adaylı olmalıdır. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçilmesini önlemenin tek yoludur" açıklamasında bulundu. Söz konusu açıklamanın ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını belirtti. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:50
  1. doğu perinçek
  • MuhsinMuhsin11 dk önce
    ÇOK ADAYLI OLUP OYLARI BÖLMENİN YOLUNU DA AÇIKLAMIŞ. BAK SEN. . .
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