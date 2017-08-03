Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, "Seçimde herkes adayını çıkarmalı ve ilk tur çok adaylı olmalıdır. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçilmesini önlemenin tek yoludur" açıklamasında bulundu. Söz konusu açıklamanın ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını belirtti.