Vatan özlemi zor... Konteyner kentlerde buruk bayram

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve konteyner kentlerde barınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinden uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Kilis'te, Öncüpınar ve Elbeyli konteyner kentlerindeki camilerde saf tutan Suriyeliler, bayram namazını kıldı. Hutbenin ardından Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzurun gelmesi, kan ve gözyaşının dinmesi için dua etti.

Bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan Suriyeli misafirler, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Suriyeli Leys Talip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir bayramı daha ülkesinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Vatandan uzakta beşinci bayramı geçireceğini ve bunun güç bir durum olduğunu anlatan Talip, "Vatanda bayram geçirmek daha güzel olurdu. Akrabalarımızın birçoğu Suriye'de. Onlardan uzak yaşadığımız için zor oluyor. Özellikle mübarek günlerde bunun acısını daha çok hissediyoruz. Allah'tan diliyorum ki gelecek bayram vatanda akrabalarımızla birlikte oluruz." diye konuştu.

Ahmet Dendaş da Suriyelilere verdiği tüm hizmetlerden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bundan sonraki bayramları Suriye'de geçirmeyi ümit ettiklerini belirten Dendaş, tüm İslam aleminin tuttuğu oruçların kabul olmasını ve bayramın hayır getirmesini diledi.

Bilal Gahhur da vatanından uzak yedinci bayramı geçirdiğini, bunun çok acı bir durum olduğunu ifade etti. İnsanın vatanı gibisi olmadığını vurgulayan Gahhur, savaşın bir an önce bitmesi ve bundan sonraki bayramları ülkelerinde yakınlarıyla geçirmek için dua ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'taki konteyner kentte misafir edilen Suriyeliler

Türkiye'ye sığındıktan sonra Kahramanmaraş'taki konteyner kentte misafir edilen Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Türkiye'nin açtığı kardeşlik eliyle çadır kentlere yerleşen Suriyeliler, Ramazan Bayramı'na savaşta kaybettikleri yakınlarının üzüntüsüyle girdi.

Bombaların yakıp yıktığı topraklarında evlerini ve yakınlarını geride bırakıp, beraberinde hüzünlerini, acılarını ve umutlarını alıp yola çıkarak, sığınmacı duruma düşen Suriyelilerin bayramı da hüzünlü geçiyor.

Kahramanmaraş'taki konteyner kentte yaklaşık 25 bin Suriyeli barınıyor. Suriyeliler, bayram namazını konteyner kentteki açık alanda kıldı. Suriyeliler konteyner kentten sorumlu merkez Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz ile konteyner kent müdürü Rüstem Genç'in de katılımıyla bayramlaşma merasiminin ardından konutlarına geçti. Önce aileleriyle bayramlaşan Suriyeliler daha sonra konteyner ziyaretleri yaptı.

Tır şoförleri de bayramda ailelerinden uzak olmanın burukluğunu yaşıyor

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tır şoförleri, bayram sevinci ile ailelerinden uzak olmanın burukluğunu bir arada yaşıyor.

Ramazan Bayramı'nı yollarda karşılayan tır şoförleri, yurt dışına çıkmak için kuyrukta kendileri gibi bekleyen meslektaşlarıyla bayramlaştı. Şoförler, bayramlaşmanın ardından birbirlerine şeker ikram etti.

Türkiye'den Almanya'ya yük götüren tır şoförü Celal Nikbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı buruk şekilde karşıladığını söyledi.

Ailesinin bayramını telefonla arayarak kutladığını belirten Nikbay, "Bayram günü sırada kuyruktayız görüyorsunuz. Evim Adana'da. Belki kuyruklarda beklemesek evimize gidebilirdik. Bayramı arkadaşlarımızla tokalaşarak, çay kahve ikram ederek kutluyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, yurt dışına çıkış yapmak isteyen tırlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu.