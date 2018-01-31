Vatan hainlerine meydan okudu

HABER MERKEZİ - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vefik Arıca Afrin’deki çatışma bölgesinde görev almak için Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulundu. Dilekçesinde terör yandaşı sözde meslek odaları ve birliklerine tepki gösteren Arıca, “Bu ülkenin vatansever doktorları verilecek her göreve hazır” olduğunu, çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı alanda gönüllü olarak görev almak istediğini kaydetti.