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Vatan hainlerine meydan okudu

İdeolojik bataklıkta yüzen ve teröre yardım yataklığı meslek ahlakıyla karıştıran Türk Tabipler Birliğinin, Zeytin Dalı Harekâtına karşı terör safında yer almasına en anlamı tepki yine sağlık camiasından geldi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 03:25
Vatan hainlerine meydan okudu

HABER MERKEZİSağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vefik Arıca Afrin’deki çatışma bölgesinde görev almak için Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulundu. Dilekçesinde terör yandaşı sözde meslek odaları ve birliklerine tepki gösteren Arıca, “Bu ülkenin vatansever doktorları verilecek her göreve hazır” olduğunu, çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı alanda gönüllü olarak görev almak istediğini kaydetti.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 03:25
  1. Doç. Dr. Vefik Arıca
  2. Afrin
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