Vatan hainleri vatansız kalacak!

Millet düşmanlarının vatandaşlıktan çıkarılmasının yolu açıldı. Geçtiğimiz gece yürürlüğe giren 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile başta FETÖ mensupları olmak üzere ülkemiz aleyhine faaliyette bulunan bütün teröristlerin vatandaşlıktan çıkarılmasının önü açılmış oldu. Terörist başı Fetullah Gülen, Can Dündar, Akın İpek, Zekeriya Öz, Bülent Keneş, Ekrem Dumanlı’nın da aralarında bulunduğu birçok isme, “yurda dön” çağrısı yapılacak, icabet etmemeleri halinde Türk vatandaşlığından çıkarılacaklar. Ülkemiz aleyhine faaliyet göstermiş hainlerin vatandaşlıktan çıkarılmasının kamu vicdanını rahatlatacağını kaydeden siyasiler ve hukukçular, Türkiye’ye ihanet içerisinde olanların kimliğimizi taşıması ve çeşitli haklardan yararlanmasının yanlış olduğunu belirterek, son kararname ile bu yanlışın önüne geçildiğini kaydettiler.

“KAMU VİCDANI DA RAHATLATILMIŞ OLDU”

FETÖ’cülerin ve ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren teröristlerin vatandaşlıktan çıkarılmasının kamu vicdanını rahatlatacağını belirten 23. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Hüsnü Tuna, “Bu adım her şeyden önce kamu vicdanını rahatlatmıştır. 15 Temmuz akşamı milletin iradesine darbe yapmak isteyen hainler, kendilerine kucak açanlara sığındılar. Devletimiz de elbet buna seyirci kalmayacaktı. Madem gelmiyorsun deyip vatandaşlıktan çıkarmak en mantıklı adımdır” dedi. FETÖ’cülerin giriştikleri darbe teşebbüsüyle ülkemizin bekasına kastettiklerini vurgulayan Tuna, “Bunlar giriştikleri darbe teşebbüsünde yüzlerce vatandaşımızı şehit ettiler, binlerce kardeşimizi gazi ettiler. Milyonları da mağdur ettiler. Devlet bu duruma sessiz kalamazdı. 80 darbesinde darbeciler, darbe yaptıkları halka vatandaşlıktan çıkarmayı uyguladılar. Oysa burada vatandaşa yönelik bir durum yok. Milletin iradesine kastetmiş, devlet ve millet düşmanlarına yönelik bir yaptırım var. Evrensel ilkelere de uygundur hukuka da uygundur” dedi.

“KARARNAME ÇARPITILMAYA ÇALIŞILIYOR”

FETÖ’cü hainlere ve teröristlere uygulanacak olan kararnamenin malum CHP tarafından çarpıtılmaya çalışıldığına dikkat çeken Avukat Ferhat Çakır, “Kılıçdaroğlu, ‘milyonlarca kişiyi vatandaşlıktan mı çıkaracaksınız’ diye soruyor. Ya kararnamenin içeriğini bilmiyor ya da kasıtlı çarpıtıyor” dedi. 17 Aralık’tan bu yana FETÖ’cüler tarafından devletin bekasına kastedildiğini hatırlatan Avukat Ferhat Çakır, “15 Temmuz akşamı millete darbe yapmak isteyenlerin elebaşı başta olmak üzere ekabir tayfası yurtdışında. Tasmalarını ellerinde tutanların yanındalar. Devlet onlarca delile rağmen bu hainleri istiyor fakat vermiyorlar. Bu duruma daha fazla seyirci kalınamazdı” diye konuştu.

“HAKLAR ELLERİNDEN ALINIYOR”

Vatana ihanet içerisinde olup yurtdışına kaçanların hâlâ çeşitli haklardan yararlandığını vurgulayan Çakır, “Devlet ve millet düşmanları, hâlâ bizim nüfus cüzdanımızı üzerlerinde taşıyorlar. Hâlâ SSK’dan yararlanmaya çalışıyorlar. Miras hakkından faydalanmak istiyorlar. Bu durum kamu vicdanını sızlatıyordu. Böylece bu paradoksun önüne geçilmiş olacak” şeklinde konuştu. Uluslararası hukuka uygun bir adım olduğunun altını çizen Çakır, “Hukuka aykırı hiçbir durum yok. Bu sıradan vatandaşı kapsamıyor. Devlet ve millet düşmanlarını kapsıyor. Bunun altını çizmek lazım” ifadelerini kullandı.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK KARARNAME”

Söz konusu kararnamenin sıradan vatandaşları kapsamadığının altını çizen hukukçu yazar Aydoğan Akın, “Özellikle terör örgütü mensupları ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ üyelerince işlenen suçlar açısından yurtdışına kaçan örgüt üyeleri haklarında soruşturma ve davalar devam etmekte olup yurtdışına kaçmış olan darbeciler hakkında savcılıklar veya mahkemeler tarafından yurtdışına kaçtıklarının öğrenilmesinden bir ay içinde vatandaşlıktan çıkarılabilmeleri amacıyla bakanlığa bildirildikten sonra bakanlık, Resmi Gazetede sanıklara üç ay içinde “Yurda dön” ilanında bulunduktan sonra bu sanıkların yurda dönmemeleri halinde, bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla Türk vatandaşlığını kaybedecekler. Böylece KHK’daki düzenleme ile Vatandaşlık Kanununa eklenen fıkra ile Terör Örgütü üyelerinin Türk vatandaşlığından çıkartılmasına ilişkin hukuki bir düzenleme yapılmıştır” şeklinde konuştu.

“ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATILACAĞININ HABERCİSİ”

“Son kararname ile başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütlerine yönelik çok ciddi adımlar atılacağının işaretini görmüş olduk” diyen Avukat Ali Osman Bağırgan, “OHAL’in üç ay daha uzatılması ile yayınlanacak KHK’lar ile ciddi adımlar atılacağı zaten beklediğimiz bir durumdu. Zira FETÖ ile mücadele kapsamında hem mantığı hem vicdanı rahatsız eden bir konu da terörist başı Gülen’in vatandaşlık hakkına sahip olması idi şüphesiz. Bu ülkenin birliğine, varlığına ve anayasasına kastetmiş bir alçağın, anayasal bir hak olan vatandaşlık hakkına sahip olması FETÖ’ye karşı verdiğimiz mücadelenin önemli bir unsuru halindeydi. Onca açıklama ve tüm hukuki işlemlerin delilleriyle yerine getirilmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri tarafından iadesi yapılmayan terörist başı Gülen’in ve diğer hainlerin vatandaşlıktan çıkarılması emin olmalıyız ki FETÖ ye karşı mücadelemizde önemli bir adım olarak yerini alacaktır” dedi.

İŞTE O SUÇLAR...

¥ 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun; “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” başlıklı 302’nci maddesi, “Anayasayı ihlal” başlıklı 309’uncu maddesi, “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” başlıklı 310’uncu maddesi, “yasama organına karşı suç” başlıklı 311’inci maddesi, “Hükümet karşı suç” başlıklı 312’nci maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan” başlıklı 313’üncü maddesi, “Silahlı örgüt” başlıklı 314’üncü maddesi ve “Silah sağlama” başlıklı 315’inci maddesinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilecek. Bakanlıkça Resmi Gazetede yapılan “Yurda dön” ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilecek.