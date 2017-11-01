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15 Temmuz'dan yürek yakan görüntüler

15 Temmuz'da FETÖ’cü vatan hainlerinin milletin evlatlarını vurup yola bıraktığı ana ilişkin görüntüler yayınlandı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:06

Asker kılığına girmiş FETÖ’cü teröristler vatandaşları vurup yola bıraktığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Genelkurmay Başkanlığında işlenen suçlara ilişkin, 221 sanığın yargılandığı davanın eklerinde yer alan yeni görüntülere göre 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar protokol girişi önündeki demir kapıyı kırarak karargah bahçesine giriyor.

ŞEHİTLERİ YOLA BIRAKTILAR

Bir süre sonra vatandaşların içeriden çıktıkları, bazı darbecilerin yaralanan ve şehit olan vatandaşları taşıyarak Genelkurmay Başkanlığı önündeki yola bıraktıkları dikkat çekiyor.

YARALILARA MÜDAHALE ETMEDİLER

Yaralanan bir kişinin devrilen kapının üzerinden sürünerek geçtiği, bu sırada darbeci askerlerin müdahale etmeden onu izledikleri de görüntülere yansıyor.

Yaralının zorlukla ayağa kalkarak Genelkurmay Başkanlığından ayrıldığı görüntülerde, şehit olan bir vatandaşın yerde kanlar içinde yattığı da görülüyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 08:06
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