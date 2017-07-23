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'Vatan hainleri' için yürüyen Kılıçdaroğlu şehit öğretmen Necmettin için kılını kıpırdatmadı

MTİ TIR’ları ihaneti davasında tutuklanan Enis Berberoğlu için sözde ‘Adalet’ yürüyüşü düzenleyerek 450 kilometre yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu Tunceli partisinin şehit Necmettin öğretmen için düzenlediği yürüyüşe katılmadı.

23 Temmuz 2017 Pazar 13:56
'Vatan hainleri' için yürüyen Kılıçdaroğlu şehit öğretmen Necmettin için kılını kıpırdatmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin gizli belgelerini yayımlatan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını bahane ederek, Ankara'dan İstanbul'a 24 günde yürüdü. 

Sözde 'adalet' isteğiyle gerçekleştirdiği yürüyüş nedeniyle kamuoyunda tepki alan Kılıçdaroğlu, Tunceli'de önceki gün gerçekleştirilen ve bir saat süren 'teröre tepki' yürüyüşünde ise ortada yoktu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis'te terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için yaptığı konuşma nedeniyle teşekkür ettiği CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un organize ettiği yürüyüşte gözler FETÖ ve PKK yandaşlarının desteklediği sözde 'adalet' yürüyüşü gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nu aradı.

Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısında, Necmettin öğretmen için "Bu kardeşimiz hepimizin onuru, hepimizin gururur" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu, kendi memleketinde CHP'lilerin başını çektiği teröre tepki yürüyüşüne katıldmadı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 13:56
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Şehit Necmettin öğretmen
  • vatansevervatansever36 dk önce
    • Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.k.ataturk..Boyle 15..20 sozu var ataturkun..Milletleri kurtaranlar hainlerdir demiyor...İsine gelince ataturkun arkasina siginanlar,!!ataturk terore musade ederdimiy di? Yada savunulmasina,yada ogretnenin oldurulmesine!
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