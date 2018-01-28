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Vatan haini Cem Özdemir'in yerine gelen isimler beli oldu

Almanya'da Yeşiller’in eşbaşkanlığına federal milletvekili Annalena Baerbock ile Schleswig Hollstein eyaleti Çevre Bakanı Robert Habeck geldi.

28 Ocak 2018 Pazar 09:42
Vatan haini Cem Özdemir'in yerine gelen isimler beli oldu

Eş Başkanlığını vatan haini Cem Özdemirin yaptığı Alman Yeşiller Partisi’nin yeni eş genel başkanları belli oldu. Yeşiller’in eşbaşkanlığına federal milletvekili Annalena Baerbock ile Schleswig Hollstein eyaleti Çevre Bakanı Robert Habeck seçildi.

Yeşiller’in hali hazırdaki eşbaşkanlarıCem Özdemir ve Katrin Görin-Eckardt tarafından da desteklendi. İklim uzmanı Baerbok, kadın eşbaşkanlığı için Anja Piel’e karşı yarışırken Habeck, başka erkek aday olmadığı için doğrudan seçildi.

Baerbock, adaylık için yaptığı konuşmada Avrupa politikası, yoksullukla mücadele ve iklim korumasını öncelikleri arasında saydı. İklim değişimi konusunda radikal önlemler alınmasını savunan Baerbock, kömür kullanımından vazgeçilmesini savunacağını belirtti.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 09:42
  1. Cem Özdemir
  2. Yeşiller Partisi
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