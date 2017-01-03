Vatan haini Barbaros Şansal gözaltına alındı!

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Yeni yıl için KKTC'ye giden ve sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile Türkiye'ye hakaret eden Barbaros Şansal, gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile İstanbul'a gönderilen Şansal, Atatürk Havalimanı'nda vatandaşların yoğun tepkisi ile karşılaştı. Modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirmişti.

Vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi.

Polisler tarafından uçak altından alınan Barbaros Şansal, kendisine tepki gösteren bazı vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi. Bu kişilere engel olabilmek için yoğun çaba harcayan polisler, Şansal'ı, polis aracına bindirerek havalimanından ayrıldı. Şansal'a yolculuk sırasında uçaktaki vatandaşların da tepki gösterdiği öğrenildi.

Uyuşturucu ile yakalanmaktan hapis cezası verilmişti.

Gözaltına alınan Barbaros Şansal, getirildiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Muayene'nin ardından Şansal, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.

Barbaros Şansal'a tepki yağdı!

Uçakta da taşkınlık yapan Barbaros Şansal ile yolcular arasında arbede yaşandığı belirtildi. Onlarca vatandaşın suç duyurusunda bulunduğu Şansal'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanması bekleniyor.