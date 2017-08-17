Vatan haini Adil Öksüz 1 ay önce burada Karadeniz Lokantası'nda yemen yedi

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismini Almanya'dan resmen istedi. Dışişleri Bakanlığı, gurbetçi vatandaşların Almanya'nın çeşitli kentlerinde gördüğü firari Adil Öksüz'ün iadesi için Berlin'e nota verdi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde ‘hava kuvvetleri imamı' Öksüz'le ilgili Alman Dışişleri Bakanlığı'na verilen notada, gündeme getirilen haberler hatırlatıldı; Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı sorularak haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istendi. Öksüz'ün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğuna işaret edilen notada, firari sanığın Almanya'da bulunduğunun tespit edilmesi durumunda yakalanarak ‘suçluların iadesi anlaşması' uyarınca Türkiye'ye gönderilmesi talep edildi.



BERLİN YİNE KÖR SAĞIR



Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise Öksüz'ün ülkede bulunduğuna dair ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını iddia etti ancak bu yöndeki açıklamaları Ankara inandırıcı bulmadı. Çünkü Berlin yönetimi, uluslararası sözleşmelere dayanan yükümlülüklerini gerekçe göstererek iltica talebinde bulunan kişiler hakkında bu kişilerin geldiği ülkelerle bilgi paylaşımı yapmıyor. 15 Temmuz sonrası 4 binin üzerinde FETÖ'cüye kucak açan Almanya, Öksüz'e ilişkin iddiaları yalanlamayı tercih etti.



"O LOKANTADA GÖRDÜK"



Gurbetçiler, Öksüz'ü bir ay önce, 17-18 Temmuz tarihlerinde saat 20.00-21.00 civarında Hannover Steintor merkezindeki Karadeniz Lokantası'nda gördüklerini söyledi. Görenler, Öksüz'ün üzerinde bol siyah bir kıyafet olduğunu, şapka taktığını ve elinde çanta bulunduğunu ifade ediyor. Almanya'da Baden-Württemberg eyaleti tarafından kendisine ‘geçici oturum belgesi' verilen Öksüz'ün, belgeyi aldıktan sonra Hannover'e gittiği sanılıyor. Görenlerin "Oldukça zayıflamış" diye bahsettiği Öksüz'ün, tanınmamak için kilo verdiği tahmin ediliyor. Almanya'daki Türk vatandaşların bazıları da Öksüz'ü, Karadeniz Lokantası'nın yanısıra FETÖ'cülere ait Tomurcuk Derneği önünde de gördüklerini söyledi. Tanıkların "Kesinlikle o haindi" dediği Öksüz'ün Almanya'ya gidiş serüvenine ilişkin iddialar ise hayli dikkat çekici.



PAKET, UÇAKLA MI GİTTİ?



16 Temmuz 2016 sabahı Akıncı Üssü çevresinde yakalandıktan sonra FETÖ'cü hakimler eliyle salıverilen ve 18 Temmuz'da elini kolunu sallayarak uçakla Ankara'dan İstanbul'a giden Öksüz, buradan da Sakarya'ya geçmiş, sonra kayıplara karışmıştı. Öksüz'ün, darbe girişiminden 6 gün sonra, 21 Temmuz 2016'da ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan arandığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'deki ABD ajanları eliyle güvenli bir yerde saklandığı ileri sürülen Öksüz'ün, yolculuk için şartlar hazır olduğunda yine ABD'liler tarafından askeri kargo uçağıyla Almanya'ya götürüldüğü sanılıyor. Türkiye'de bir NATO üssünden kalkan uçağın, Hannover'e 30 kilometre uzaklıktaki Wunstorf kasabasında bulunan üsse indiği, ‘değerli paket'in ilgililere burada teslim edildiği belirtiliyor. Wunstorf'ta NATO'nun askeri kargo üssü bulunuyor. Türkiye'deki NATO üslerinin dışında İncirlik Üssü'nden kalkan kargo uçaklarının da sık sık Wunstorf Üssü'ne indiği biliniyor.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün Almanya'ya sığındığını Yeni Şafak gündeme taşımıştı. 9 Ağustos'ta manşetten duyurduğu haberde şu bilgiler yer aldı: "Alman yetkililer diğer sığınmacıların aksine özel muamele uyguladığı Öksüz'ün isminin resmi kayıtlarda geçirmedi ve gizledi. Almanya'da geçici oturum talebinde bulunan Öksüz'ün bu talebini Baden-Württemberg eyaleti yerine getirdi. Geçici oturum talebi yabancılar polisi tarafından kabul edilen Öksüz'e özel muamele uygulandı. Normalde geçici sığınma talebinde bulunanların isimleri sistemde yer alıyor. Öksüz'ün ismine ise resmi kayıtlarda rastlanmadı. FETÖ'cülere sahip çıkan Almanya, darbe girişiminin başındaki Öksüz'ün sığınma talebinin kabul edilmesini gerekçelendiremeyeceği için böyle bir yönteme başvurdu. Öksüz, işlemleri tamamladıktan sonra da Hannover'a gitti."

Yeni Şafak