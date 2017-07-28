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Vatan emniyetin önündeki şüpheli araca müdahale

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesi bariyerlerine yaklaşan ve "dur" ihtarına uymayan otomobildeki iki kişi açılan ateşle yaralandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 21:20
Vatan emniyetin önündeki şüpheli araca müdahale

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesi bariyerlerine yaklaşan ve "dur" ihtarına uymayan otomobile polis tarafından ateş açılması sonucu araçtaki çift yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece 04.00 sıralarında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine yaklaşan şüpheli araca polis ekiplerince "dur" ihtarında bulunuldu.

İhtara rağmen kaldırıma çıkan otomobilin bariyerlere yaklaşması üzerine ekiplerin önce havaya, sonra da araca ateş açtığı belirtildi. Araçta bulunan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişinin M.A ve eşi S.A olduğu kaydedildi.

M.A'ya saat 03.00 sıralarında Fatih Aksaray'da trafik polisi tarafından işlem yapıldığı, 15 Temmuz gazisi olduğunu öne sürdüğü ve eşiyle birlikte farklı bir sürücü kontrolünde evine bırakıldığı ifade edildi.

Olaydan bir saat sonra eşiyle emniyet müdürlüğünün önüne geldiği öğrenilen M.A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, eşinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 21:20
  1. vatan emniyet
  2. şüpheli araç
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