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Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis şehit oldu

İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis şehit oldu

13 Ağustos 2017 Pazar 23:09
Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis şehit oldu

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan DAEŞ'li terörist üst arama esnasında bir polis memurunu bıçakladı.

Polis memuru şehit oldu. DAEŞ'li terörist olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Olay, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde meydana geldi. Terör örgütü DEAŞ üyesi bir şüpheli gözaltına alınıp sorgulama için emniyet getirildi.

DEAŞ'lı şüpheli emniyetin yerleşkesi avlusunda bir polis memurunu bıçakla ağır yaraladı.

Ağır yaralanan polis hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. DEAŞ'lı olduğu söylenen şüpheli ise olay yerinde başka bir polis tarafından öldürüldü. 

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 23:09
  1. Vatan Emniyet polise saldırı
  2. Vatan Emniyet Müdürlüğü
  • ......29 dk önce
    Trabzonda Bülbül kardeş ve askerimiz şehid oldu Bülbül cennetlik şehid kardeşimden görevliler bize şu uydudan goog meb var göktürk uydumuz var yerini göster sonra gösterdimi telden arıyorsa iyice tarif etse yine annaşılır tamam sar o evin ve geniş bir arazide cemmer sonra ateş pkklılar leş oldu gitti.Güvenligi elden bırakmıyacan sayıları az diye bakıp az bir birlikte gitmiyecen 1pkklı terörüstün etrafını en az 20 25 askerle saracan
  • Öğrenecek çokşeyimiz var.Öğrenecek çokşeyimiz var.41 dk önce
    Bölgeye enyakın jandarma karakolu tabiki muhtemelen olay yerine gitmiştir tabi 3 5 er 3 5 uzmanaskerimizin bulundugu karakol bu ihbarı bülbül kardeşimden öğrenince hemen karakolkomutanı üsleriniarayıp evin konumu gerekirse hemen uydudan bülbürün tarifi ile belirlenip o bölgenin etrafına uzman birliklerin helikopter ile velevde zırhlılarla gelmesi sağlanıp etraf sarıldımı müdale ve pkklıterörüslerleş edilecekti.Ne bülbül şehid olurdu nede askerimiz.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 43 dk önce
    Polisler, Üst Araması Yapmadan Önce, Ellerini Arkadan Kelepçelisinler.
  • mahmut gulecmahmut gulec51 dk önce
    kesin suriyelidir
  • Sinirli vatandaş Sinirli vatandaş 51 dk önce
    Aramadan vurun kardeşimyada soya soya arayın
  • EnverEnver1 sa önce
    Bunlar İslamiyeti doğru anlayamamışlar.
  • E.ozdemir.E.ozdemir.1 sa önce
    Tutuklanan teröristin tümdunyada olduğu gibi elleri arkadan kelelepcelenir. Sonra iyice aranir. Eller çözük demekki ve birde bıçakbu nasıl tutuklama arama ve getirme şekli hic birşey anlamadim. Bu sadece Türkiye de olur
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti1 sa önce
    Terörlemücadekeyi daha tam öğrenememişik trabzondaki olayda Şehid Bülbül Kardeşim Jandarmaya terörleri ihbar ettimi en yakın karakoldan 3 5 tane erle3 5 tane uzaman assubayla gelinipte müdale edilmez o kücük karakolkomutanı hemenüslerine telefon edip helikopteristeyip o evin belli bir mesafede saracak uzman birlikleri indirecek cemmere alınıp müdale edilseydi belki bülbülde şehid olmazdı askerimizde.PkklıTerörüslerde geberirdi kacamazdı.
  • KılıçKılıç1 sa önce
    Buneyaa böyle işmi olur şehidemi üzülüceksin ihmarkârlığamı sinirleneceksin böyle işmi olur biz avmlere anahtarla giremiyoruz terorist bıçakla emliyete giriyo insan ister istemez art niyet arıyo yazık vatana millete
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Ohal var..kanun sizden yana..tedbiri alip eller baglansa ya..yada yere,duvara yaslanilsa...allah cc rahmet eylesin..
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