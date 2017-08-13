Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis şehit oldu

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan DAEŞ'li terörist üst arama esnasında bir polis memurunu bıçakladı.

Polis memuru şehit oldu. DAEŞ'li terörist olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Olay, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde meydana geldi. Terör örgütü DEAŞ üyesi bir şüpheli gözaltına alınıp sorgulama için emniyet getirildi.

DEAŞ'lı şüpheli emniyetin yerleşkesi avlusunda bir polis memurunu bıçakla ağır yaraladı.

Ağır yaralanan polis hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. DEAŞ'lı olduğu söylenen şüpheli ise olay yerinde başka bir polis tarafından öldürüldü.