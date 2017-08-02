Varsak Sanayi’ye yeni yol

Antalya’nın 3’üncü sanayi sitesi olarak hizmete giren ve Kepez Belediyesi tarafından yolları asfaltlanan Varsak Sanayi Sitesi’ne yeni bir yol daha açılıyor. 3 bin 80 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yol, Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye kazandırılıyor.

Varsak Esentepe ve Varsak Altıayak Mahallelerinden geçen yeni yol, 47 bin 880 metrekareden oluşuyor. Yeni açılan yol için fen işleri ekipleri tarafından bin 164 ton mıcır, 76 ton asfalt ve 39 ton astar kullanılıyor. Ayanoğlu Caddesi adıyla açılan yol için çalışmalar sürerken, yeni sanayi sitesine ulaşım bu yoldan gerçekleştirilecek.