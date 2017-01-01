Varillerle minare inşa ettiler

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Ahmetli (Pîrahmet) köyüne bağlı Yeşilevler mezrasında inşa edilen dört ayaklı minare, görenlerin ilgisini çekiyor.

Ayakları betondan, üstü kamyon yakıt deposunun üzerine bırakılan varillerle inşa edilen köy minaresi, 13 yıldır ayakta.

Minarenin mimarı Hasan Yeşil'in torunu Cumali Yeşil, yapının, Sur'daki Şeyh Mutahhar Camii'nin dört ayaklı minaresinden esinlenerek inşa edildiğini söyledi.

Caminin 20 yıl önce dedesinin öncülüğünde yaptırıldığını belirten Yeşil, "Cami yapıldıktan yedi yıl sonra rahmetli dedem tarafından bu minare yapılmış. Herhalde dedem gazetede ya da Diyarbakır'da dört ayaklı minareyi görmüş, oradan esinlenerek bu minareyi yapmış. Minarenin ayakları betonla yapılmış. Üstü de kamyon yakıt deposu üzerine bırakılan varillerle yükseltilmiş. Minarenin ucunu da teneke ile kaplayıp yapımını tamamlamışlar. Boyasından sonra elektrik ve hoparlörü de tamamlayıp kullanıma sunmuşlar." dedi.

"Minareyle hatıra fotoğrafı çekiyorlar"

Dedesinin böyle bir eser bırakması dolayısıyla mutlu olduklarını sözlerine ekleyen Yeşil, "Çevrede duyan ya da yol üzerinde camiye gelip namaz kılanlar, dört ayaklı minareyi görünce şaşırıyorlar. Bazıları hatıra fotoğrafı da çekiyor. Bize nasıl yaptığımızı soranlara minarenin yapılışını anlatıyoruz. Dedem bize böyle bir eser bıraktığından dolayı mutluyuz. Herkesin böyle bir eseri görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Sur ilçesinde PKK’lıların çukur kazıp barikat kurmasının ardından çatışmalar çıkmış, tarihi Dört Ayaklı Minare’nin ayakları zarar görmüştü.

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