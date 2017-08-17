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Vardar Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen Vardar Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Futbol severlerin ilgiyle takip edeceği Vardar Fenerbahçe maçı tam saat kaçta? İşte ön eleme 1.maçıyla ilgili detaylar...

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:15
Vardar Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek Vardar - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Sezonun en önemli mücadelesine çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Vardar'ı kendi sahasında yenip İstanbul'da avantajlı bir skor ile dönmek istiyor. Peki 17 Ağustos perşembe günü oynanacak olan Vardar Fenerbahçe maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Şifresiz olarak izlemek isteyen tüm futbol severin merakla beklediği soru yanıt buldu. İşte Vardar Fenerbahçe maçı oynanma saati ve tüm detaylar...

VARDAR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde S play-off turuna karşı karşıya gelecek Vardar Fenerbahçe mücadele saat 21:00'te başlayacak. İlk maçta avantajlı skor elde etmek isteyen sarı lacivertli takımın mücadelesi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçında takımda kaleci değişikliğine gitmeyeceğinin sinyalini verdi.

Fenerbahçe'nin Vardar karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan (Mehmet Topal), Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Van Persie.

Kadroda iki eksik

Sarı-lacivertli ekip, Vardar karşısında iki futbolcusunu kullanamayacak.

Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ile Jose Fernandao, Makedonya deplasmanında forma giyemeyecek.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Roberto Soldado'nun, maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:15
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