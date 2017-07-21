Vansesi Gazetesi 80 yaşında

Gücünü halktan alarak, ilkelerinden ödün vermeden halk adına gazetecilik yapan Vansesi Gazetesi, bugün 80 yaşına ulaştı. 21 Temmuz 1937 tarihinde “Yeni Yurd Van” ismiyle Van’da yayınlanan ilk gazete olarak basın hayatına başlayan, 1943’de “Van” ismini alan, 1948’de “Vansesi” ismiyle gazetecilik yaşamını günümüze kadar sürdüren Vansesi Gazetesi, basın ahlak ilkelerine bağlı kalarak Van’a hizmet sevdasıyla görev ve sorumluluğunu yerine getirmenin heyecanını yaşıyor.

“Vansesi, 80 yıllık yayın çizgisinden ödün vermemiştir”

Vansesi Gazetesi’nin 80. yıla ulaşmasının Van’ın, Vanlıların ve okurlarının başarısı olduğunu kaydeden gazetenin imtiyaz sahibi Erdal Perihan, şunları ifade etti:

“21 Temmuz 1937’de yayın hayatına başlayan gazetemizin bugün 80. yılını kutuluyoruz. Gurur ve onur dolu anlamlı bir güne ulaşmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Vansesi Gazetesi, 80 yıl önce hangi amaçlar ve gazetecilik ilkeleriyle yayın hayatına başlamışsa, bugünde aynı amaç ve ilkelerle yayınına devam etmektedir. Vansesi’ni 80 yaşına ulaştıran güç; tarafsız, bağımsız, özgür gazetecilik anlayışıdır. Vansesi Gazetesi çizgisinden dün de bugün de ödün vermemiştir. Gazetemizin önceliği her zaman Türkiye ve Van olmuştur. Gazetemiz 80 yılda şehrimizin demografik yapısına, kültürüne, ekonomik ve sosyal gelişmesine, toplumsal barışına önemli katkılar sunmuştur”

Vansesi’nin barışın, kardeşliğin, kalkınmanın, yasaların, kuralların, hakkın ve haklının tarafında oluğunu kaydeden Perihan, “Rahmetli İlyas Kitapçı ve aynı zamanda Van Ticaret ve Sanayi Odası kurucu başkanı olan rahmetli babam Remzi Perihan ile birlikte yayın hayatını sürdüren gazetemiz, Van’ın ve Van halkının kültürel kimliğini korumak, haklarına sahip çıkmak, sorunlarını gündeme getirerek çözüm bulmak, kentimize saygın konum kazandırmak üzere gazetecilik yapmışlardır. Aldığımız bayrağı bugün biz taşıyoruz. Vatandaşlarımızın şehirleriyle bütünleşmelerinde, yerel kamuoyunun oluşmasında etkin rol oynayan Vansesi, yerel basının ilimizde gelişmesinde ekol olmuştur. Vansesi, 80 yıllık yayın hayatında yazan, okuyan, düşünen, tartışan katılımcı entelektüel bir şehrin oluşmasına öncülük etmiştir. Kamu kurumları ile toplum arasında iletişim aracı görevi yapan Vansesi, yerelde tutarlı, nitelikli siyasetin yapılmasında, yerel sorunların merkeze aktarılmasında önemli rol üstlenmiştir. Van’ın 80 yıllık ticari markası gazetemizi gelecek kuşaklara, güçlendirerek devredeceğiz. 80 yıllık yayın hayatımızda kuruluşumuzu gerçekleştiren büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Vansesi’ne güç katan değerli yazarlarımıza, emekçilerimize, gazetemizin bugünlere taşınmasından büyük katkıları olan vefakar okurlarımıza, her koşulda yanımızda olan vefalı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Vansesi Gazetesi 100.yılında okurlarına daha kaliteli, daha güçlü ve Van’a yakışan gazete ve internet sitesiyle teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanma çabası içinde olacaktır” diye konuştu.

“Vansesi’nin 80 yıllık geçmişinde Van ve Vanlılar için çaba ve mücadele var”

Vansesi Gazetesi’nin 80. yılının Van ve Vanlılar açısından büyük önemi olduğuna dikkat çeken gazetenin Yazı İşleri Müdürü ve Köşe Yazarı İkram Kali, Vansesi’nin gazetecilik yapmanın ötesinde Van’ın ve Van halkının dertlerini dert edindiğini belirtti. Kali, “Vansesi; bağımsız, özgür ve tarafsız gazete olarak 80. yıla ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 21 Temmuz 1937’de zor koşullarda ‘Yeni Yurd Van’ ismiyle yayın hayatına başlayan Vansesi, geçen zaman içinde ne bir siyasetçiyle ne bir finansörle ne bir ideolojik zümreyle ne de çıkar sağlayan kişilerle göbek bağı olmadan bugünlere ulaşmıştır. Vansesi tamamıyla halk adına gazetecilik yapmıştır. Vansesi’nin 80 yıllık geçmişinde Van ve Vanlılar için çaba ve mücadele var. Vansesi için ülkemizin barışı, huzuru, kalkınması birinci öncelliği olmuştur. Vansesi yerel siyasetçiler, iş adamları, yazarlar, şairler, araştırmacılar için aynı zamanda akademidir. Vansesi, Van halkının sesidir. Vansesi; kentimizde demokrasinin, hoşgörünün, toplumsal gelişmenin yılmaz savunucusudur. Vansesi okuru olmak Van’a sevdalanmaktır. Vansesi, 80 yıllık yayın hayatına onlarca yazarın yazılarıyla, onlarca basın emekçisinin haberleriyle, onlarca matbaa ustasının çabalarıyla bugünlere gelmiştir” dedi.

“Vansesi’nin arşivi Van’ın tarihidir”

Vansesi Gazetesi’nin kuruluş öyküsünü özetleyen İkram Kali, “Vansesi,Van’ın tarihidir. 1915’te yakılıp yıkılan, Rus işgaline uğrayan, 1918’de düşman işgalinden kurtulan Van ilimiz, 1930’lu yıllarda Van ovasının bağlar mevki olarak adlandırılan bugünkü yerinde yeniden kurularak bugünlere ulaşmıştır. 1915’te 30 bin Vanlı Müslüman’ın hayatını kaybettiği, on binlerce Vanlının canlarını kurtarmak üzere yollara düşerek göç etmek zorunda kaldığı aziz şehrimiz, 2 Nisan 1918’den sonra küllerinden yeniden doğmuştur. İlimiz diğer illere göre kalkınmaya, gelişmeye geriden başlamıştır” diye konuştu.

“Vanlılar, gazeteleriyle ne kadar övünseler azdır”

“1937 yılının 21 Temmuz günü ismi Van Matbaası olan kendi tesislerinde‘Yeni Yurd Van Gazetesi’, Erek Dağı’nın ardından doğan güneşin yer aldığı logosuyla 1918 sonrası yeniden kurulmaya çalışılan başı dumanlı, yüreği yaralı Van’ın üstüne umut ışıkları saçarak güneş gibi doğmuştur” diyen Kali, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ulaşım imkânlarının sınırlı olduğu, civatanın dahi dışarıdan günler süren yolculuk sonrası getirildiği, taşımada genelde atın, katırın kullanıldığı, kalifiye elemanın olmadığı, gazete kağıdı ve diğer matbaa malzemelerinin bulmadığı yokluk ve sefalet döneminde bir avuç yürekli, cesur Van sevdalısı Vanlı tarafından çok zor koşullarda yayın hayatına atılan Yeni Yurd Van Gazetesi, kısa sürede memleketimizin gözü, kulağı, sesi olmuştur. Yeni Yurd Van ismiyle yayın hayatına başlayan gazetemiz, Van’ın ekonomik ve sosyal gelişmesine, toplumsal ruhuna paralel olarak 1943’te‘Van’, 1948’de ‘Vansesi’ ismini almıştır. Merhum İlyas Kitapçı ve merhum Remzi Perihan güç birliğiyle gazetecilikte yoluna devam eden Vansesi, bugün 80.yılına ulaşmanın haklı gurur ve sevincini yaşamaktadır. Vanlılar gazeteleriyle ne kadar övünseler azdır. Çünkü Van’ın yakın tarihinin özeti ve yaşayan hafızası Vansesi Gazetesi, çok zor koşullarda yalnızca sorumlu ve başarılı gazetecilik yaparak Doğu’nun en uç köşesinde üstüne düşeni, vatan ve memleket sevdasıyla yerine getirmiştir. Bu övünç tüm halkımızındır.”

“Vanlıların sesi, gözü, kulağı ve buluşma adresi olmuştur”

Vansesi Gazetesi’nin Van’ın 80 yaşına ulaşan tek ticari markası olduğuna da dikkat çeken İkram Kali, “Ülkemizin kalkınmasını, milletimizin birlik beraberliğini, milli manevi değerlerini ve kardeşliğini, Van’ın gelişmesini, toplumun menfaatlerini her zaman ön planda tutan Vansesi Gazetesi; özel yerel haberleri, güncel köşe yazıları, ulusal haberleriyle dolu dolu okuyucularına ulaşmaktadır. Van’ın nabzını tutan Vansesi, ilimizin sorunlarını, gelişmesini, kalkınmasını ele alan, ilgi çekici röportajları, Van kültürünü önemseyen günlük bulmaca köşesi, güncel, spor haberleri ve spor sayfası, sağlık, ilan ve taziye ve vefat köşesi, kent rehberi, dini bilgilerin yer aldığı yazılarla okuyucularına okunabilir bilgi ve haber dolu bir gazete sunmaktadır. Bağımsız, tarafsız, özgür, doğru, güncel haber ve yorumlarıyla okuyucularına günlük gazeteyle eş zamanlı internet sitesi, Facebbok ve Twitter üzerinden haber ve kültür hizmeti veren Vansesi, 80. yılına ulaşmanın mutluluğu ve heyecanını yaşamaktadır. İlkeli, tarafsız, bağımsız, objektif gazetecilik anlayışıyla yayın hayatını sürdüren Vansesi, elle dizgiden ofset baskıya geçerek dört renk 10 sayfa birinci sınıf kağıda basılmaktadır. Günlük gazetenin yanında internet haber sitesi ve sosyal medya üzerinden geniş kitlelerce takip edilmektedir” dedi.

“Vansesi yazıyorsa doğrudur”

Vansesi’nin etkili, karşılık bulan haberleri, köşe yazıları sayesinde kentin önemli birçok sorununu çözüme kavuşturduğunu söyleyen İkram Kali, “Türkiye birinciliği, ikinciliği ve sayısız ödüller alan, yaptığı haberlerle ilin kültürüne, sosyal yapısına ve ekonomisine katkı sağlayan, yanlışları önleyen, gelişmeleri, kalkınmayı destekleyen, çevreye, toplum değerlerine saygılı din, dil, ırk, siyasi görüş gözetmeden sayfalarında her görüşe ve her kesime yer veren Vansesi’nin etkili, karşılık bulan haberleri sayesinde birçok sorun çözülmüş, anlamlı gelişmeler yaşanmıştır.Yalana, iftiraya, şantaja ve çıkar ilişkilerine bulaşmadan gazetecilik hayatını sürdüren Vansesi Gazetesi, gücünü okurlarından almaktadır. Gazetemiz daha kaliteli, daha başarılı gazetecilik için çağın gerekenlerini yerine getirmekte azami gayret göstermektedir. Kamuoyunda ‘Vansesi yazıyorsa doğrudur’ anlayışı bu anlayışın sonucudur” ifadelerini kullandı.

Vansesi tez konusu oldu

Bu arada, 80 yıllık Vansesi Gazetesi’nin kuruluş öyküsü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ahmet İşler tarafından yüksek lisans tezi konusu yapıldı.