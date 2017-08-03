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Van’ın ''Kent Parkı'' yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Kent Parkı’nda kapsamlı bakım ve onarım çalışması yaptı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:46
Van’ın ''Kent Parkı'' yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, kentin vitrini olan park ve mesire alanlarının sayılarının artırılması, var olanların ise bakım ve onarımlarının yapılması için çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Van’ın en büyük parklarından biri olan Kent Parkı’nda bakım onarım çalışması yaptı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitişiğinde bulunan parkta öncelikle altyapı işlerini tamamlayan ekipler, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma ile ilgili sıkıntıları giderdi. Park içinde bulunan havuzda da onarım çalışması yapan ekipler, kırılan yerleri tamir ederek özel izolasyonlu boya ile yeniden boyadı. Ekipler, çevre düzenlemesi yaparak oyun gruplarını da elden geçirdikten sonra adeta yeniden yapılan parkı tekrar vatandaşın kullanımına sunuldu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:46
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