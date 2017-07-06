Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Van'dan acı haber geldi: 1 şehit!

Van-Hakkari karayolunda teröristlerce yapılan saldırı sonucunda yaralanan Aydınlı Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan şehit oldu.

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:27
Van'dan acı haber geldi: 1 şehit!

Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda yaralanan Aydınlı Uzman Jandarma 4. Kademeli Çavuş Emrah Ceylan, bu gece saat 01.35 sıralarında tedavi gördüğü Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesinde şehit oldu. Şehidin Denizli ilinde yaşayan ailesi, acı haberi yaralanmasının ardından geldikleri hastanede aldı. Şehidin Amasya’da bulunan eşi Senem ve 11 yaşındaki oğlu Süleyman Ceylan’ın da cenaze töreni için yola çıktığı öğrenildi. 

Şehit Uzman Çavuş Emrah Ceylan’ın naaşı, Van’da düzenlenecek askeri törenin ardından askeri uçakla Denizli-Çardak Havaalanı'na getirilecek. Ailesinin yaşadığı Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi 10016. Sokak'ta helallik alınması sonrası şehidin naaşı, karayoluyla son yolculuğuna uğurlanacağı baba ocağı olan Aydın’ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'ne getirilecek. Şehit uzman çavuş ikindi namazı sonrası köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:27
  1. Hakkari
  2. Van
  3. pkk
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf
    1. Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf
    2. Alexandre Lacazette Arsenal tarihine..
    3. Van'dan acı haber geldi: 1 şehit!
    4. Japonya'da Dokuz saatte 77 cm yağış!..
    5. Ege ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar..
    6. Amerika: Trump ve Putin Suriye'de..
    7. 'Yemek ihalelerinde en ucuz şartının..
    8. Atletico Madrid Fernando Torres ile..
    9. Dehşet! Karısının boğazını keserek..
    10. Cumurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim..
    11. İşte ABD’nin inkar ettiği belgeler!
    12. Erdoğan'a suikast çağrısını bakın kim..
    13. Başbakan Binali Yıldırım Çipras ile..
    14. Lens Fenerbahçe'de oynamak istediğini..
    15. Darp ettiler! Hükümet yanlıları..
    16. Meteoroloji'den 'orman yangını'..
    17. ASELSAN 4 bankayı geçti
    18. Cenk Gönen adım adım İspanya'ya gidiyor
    19. Dolar güne kaç liradan başladı?
    20. Dolar desteği nereden buluyor
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    TIR’dan Amerika çıktı
    TIR’dan Amerika çıktı