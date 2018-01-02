Vandallara tolerans yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, perşembe günü başlayan protesto gösterilerinden bu yana ilk defa konuşurken halkı provokasyonlara karşı uyanık olmaya çağırdı. Halkın eleştirme ve itirazda bulunma özgürlüğünün olduğunu belirten Ruhani, “Eleştiri ve itiraz öyle yapılmalıdır ki, işin sonunda ülke ve insanların durumu daha da iyileşmelidir. Ülkeyi düşmanların faydalanabileceği bir duruma düşürmekten kaçınılmalıdır. Bölge ve ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği bu günlerde gençler ve halkımızdan uyanık olmalarını istiyorum” şeklinde konuştu. “Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir” diyen Ruhani “Hükümet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir. Bazı sorunlarımızı çözmek zaman alıyor ve hükümet ile halk bu sorunları aşmak için el ele vermeli” dedi.



TRUMP KONUŞAMAZ



ABD Başkanı Trump’ın İran hakkındaki açıklamalarını da değerlendiren Ruhani, “İranlılara terörist diyen bir kişinin İranlılar hakkında açıklama yapma hakkı yok” diye konuştu. İçişleri Bakanı Abdülreza Rahmani-Fazli ise “İnternetten şiddet çağrısı yapanları, eylemlere karışanları ve perde arkasından yönetenleri tespit ettik. Bu kişilere karşı harekete geçeceğiz” diye konuştu.